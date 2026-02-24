Vi söker en social person till lager/proffsbutik söder om Sthlm!
2026-02-24
Vi hjälper privatkonsumenter, proffskunder & hantverkare och arkitekter & inredare med att välja produkter till hemmaprojekt eller till företagsverksamhet. företagets huvudkontor, butik och lager finns i Årsta i Stockholm.
Arbetsuppgifterna:
Packa och plocka varor av varierande vikt och storlek
Hälsa och hjälpa kunder, både i butik och mail
Bidra till ett glatt team och en trevlig arbetsplats
Vi söker dig som:
En social och utåtriktad person med ett stort leende
Flitig, punktlig och uppskattar att prata med människor
Gillar teamwork och att sprida god stämning
Mediterande med idrottsbakgrund då många har det på arbetsplatsen
Vi erbjuder:
Ett engagerat team som värdesätter gemenskap och humor
Möjlighet att växa i en inspirerande och expansiv verksamhet
Avtalsenlig lön och förmåner
Gym finns på företaget
Vilka är vi
Vi på Athletic Work har som ambition att förbereda våra konsulter för arbetsdagen som om det vore före match, cup eller annat tävlingstillfälle.
Vi tror på att den tysta skolan som idrotten bidrar med är en stor tillgång i arbetslivet.
Mer info hittar du på www.athletiwork.se
eller www.athleticwork.se/lediga-jobb
