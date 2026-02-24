Vi söker en social person till lager/proffsbutik söder om Sthlm!

Athletic Work Nordic AB / Lagerjobb / Stockholm
2026-02-24


Publiceringsdatum
2026-02-24

Om företaget
Vi hjälper privatkonsumenter, proffskunder & hantverkare och arkitekter & inredare med att välja produkter till hemmaprojekt eller till företagsverksamhet. företagets huvudkontor, butik och lager finns i Årsta i Stockholm.
Arbetsuppgifterna:

Packa och plocka varor av varierande vikt och storlek

Hälsa och hjälpa kunder, både i butik och mail

Bidra till ett glatt team och en trevlig arbetsplats

Vi söker dig som:

En social och utåtriktad person med ett stort leende

Flitig, punktlig och uppskattar att prata med människor

Gillar teamwork och att sprida god stämning

Mediterande med idrottsbakgrund då många har det på arbetsplatsen

Vi erbjuder:

Ett engagerat team som värdesätter gemenskap och humor

Möjlighet att växa i en inspirerande och expansiv verksamhet

Avtalsenlig lön och förmåner

Gym finns på företaget

Vilka är vi
Vi på Athletic Work har som ambition att förbereda våra konsulter för arbetsdagen som om det vore före match, cup eller annat tävlingstillfälle.
Vi tror på att den tysta skolan som idrotten bidrar med är en stor tillgång i arbetslivet.

Mer info hittar du på www.athletiwork.se eller www.athleticwork.se/lediga-jobb för att andra tjänster som teamet på Athletic Work tillsätter just nu

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23
Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6972014-1859775".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Athletic Work Nordic AB (org.nr 559459-0456), https://athleticwork.teamtailor.com
Arenavägen 41 (visa karta)
121 77  JOHANNESHOV

Arbetsplats
Athletic Work

Jobbnummer
9761696

