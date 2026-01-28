Vi söker en Slipare / Sågverksoperatör med inriktning slipning
Stenvalls Trä AB, Sikfors / Sågverksoperatörsjobb / Piteå Visa alla sågverksoperatörsjobb i Piteå
2026-01-28
, Luleå
, Älvsbyn
, Boden
, Skellefteå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stenvalls Trä AB, Sikfors i Piteå
Har du öga för kvalitet, är noggrann, tycker om att jobba praktiskt och vill bidra till en produktion som ska fungera säkert och effektivt varje dag? Då kan du vara den vi söker!
OM TJÄNSTEN
Som slipare / sågverksoperatör med inriktning slipning har du en central roll i produktionen. Dina insatser påverkar direkt både flödet i sågverket och kvaliteten på slutresultatet. Du arbetar nära kollegor i produktionen och är en självklar del av helheten. Ditt arbete kräver mycket noggrannhet, ansvarskänsla och en blick för detaljer.
VANLIGA ARBETSMOMENT ÄR;
• Slipa och underhålla stål och klingor till sågverksproduktionen
• Kontrollera kvalitet och skärpa för att säkra rätt mått och ett bra sågsnitt
• Arbeta med löpande underhåll av sliputrustning och såglinje
• Bidra till ordning, struktur och säkerhet
ÄR DU VÅR NYA MEDARBETARE
Vi på Stenvalls strävar mot att bygga starka, tillitsfulla och självgående arbetsgrupper där våra medarbetare är samarbetsinriktade och lösningsfokuserade, sporras av utmaningar och stimuleras av att uppnå gemensamma mål. Nu söker vi en slipare / sågverksoperatör med inriktning slipning som vill vara med och göra skillnad varje dag.
VIKTIGA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ROLLEN ÄR
• Intresse för arbete i produktionsmiljö
• Villig att lära och utvecklas inom trä och teknik
• Engagerad, strukturerad och noggrann
• Förmåga att arbeta i varierande tempo
• God kommunikations- och samarbetsförmåga
• Händig och lösningsorienterad
• Möjlighet att arbeta skift och oregelbundna tider
Vi arbetar ständigt med förbättringar av arbetsmiljön, tex genom att undanröja risker och säkerhetsbrister. Dock innebär arbetet som slipare / sågverksoperatör med inriktning slipning att du vistas i en industriell miljö där buller, fysiska moment och varierande arbetsställningar förekommer i olika grad. Du behöver ha god fysisk förmåga, tex klara att arbeta stående under längre perioder och även kunna utföra uppgifter såväl inomhus som utomhus i olika temperaturer. Arbete med maskiner och rörliga delar ställer höga krav på säkerhet och riskmedvetenhet för att förebygga olyckor och skador. Utöver det behöver du trivas med monotona arbetsmoment, kunna hålla fokus över tid och ha förmåga att se vad som behöver göras.
DESSUTOM ÄR DET MERITERANDE MED
• Erfarenhet av slipning i ett sågverk
• Tidigare erfarenhet inom träindustrin
• Erfarenhet från annat praktiskt arbete inom industri eller verkstad
• Teknisk förståelse och intresse för maskiner
• Utbildning mot industri och / eller träteknik
Vi lägger stor vikt vid personlighet, ansvarskänsla och säkerhetstänk.
VÅRT ERBJUDANDE TILL DIG
• Ett familjärt arbetsklimat med en stark vi-känsla
• Möjlighet att lära och utvecklas som yrkesperson och individ
• Generöst friskvårdsbidrag och personalrabatter inom Stenvalls Trä koncernen
ÖVRIGT
I denna rekrytering har vi valt att använda oss av några urvalsfrågor som du ombeds att besvara i samband med att du skickar in din ansökan. Tjänsten är en tillsvidareanställning med inledande provanställning på 6 månader.
Välkommen med din ansökan!
Alla former av direktkontakt som inte rör frågor om tjänsten, till exempel från bemannings- och rekryteringsföretag eller annonssäljare, undanbedes vänligen men bestämt.
OM FÖRETAGET
Vi är ett genuint familjeföretag som startades som ett snickeri i Sikfors i Norrbotten 1947. En by omgiven av skog, en skog som vi brukat och förädlat sedan dess. Det är ingen överdrift att säga att vi är hemma i skogen och att vi verkligen brinner för vår hembygd.
Det är kanske därför vi allt sedan starten alltid jobbat för att nyttja den skog vi tar i anspråk så ansvarsfullt som möjligt. Utnyttja alla delar. Optimera uttaget. Därför förädlar vi även klentimmer där andra gör flis av de stockarna. Vi tänkte också cirkulärt och resurseffektivt långt innan vi visste vad hållbarhet var.
För oss är det självklart att återinvestera våra vinster i att utveckla vår verksamhet och indirekt vara en motor för näringslivet i landsbygden. De senaste åren har vi återinvesterat inte mindre än en miljard i ny teknik och förbättrad verksamhet.
I dag är vi 562 anställda på 22 verksamhetsorter som omsätter 2,3 miljarder.
Vi har utvecklats till en koncern, från sågkedja till butikskedja. Idag äger Stenvalls 12 XL-BYGG-butiker. I koncernen har vi också utvecklat flera andra bolag inom olika specialområden, bland annat Kallax Flyg och Genesis IT. En utvecklingsresa som vi bara börjat. För entreprenörskapet är vår livsnerv, att hela tiden utvecklas och bli bättre.Publiceringsdatum2026-01-28KvalifikationerKörkortskrav
• B (Personbil) Ersättning
Fast Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stenvalls Trä AB
(org.nr 556138-5393), http://www.stenvalls.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Stenvalls Trä AB, Sikfors Kontakt
Produktionschef
Pontus Söderberg pontus.soderberg@stenvalls.se 010-690 10 56 Jobbnummer
9709106