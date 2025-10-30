Vi söker en skolsköterska till skånhällaskolan
I Mölndals stad är vi stolta över att ha Sveriges viktigaste jobb där vi tillsammans skapar bästa möjliga vardag för våra medborgare. Med kunskap, mod och kreativitet utvecklar vi våra verksamheter och bidrar till att Mölndal blir en ännu bättre plats att leva och jobba i. Välkommen att göra skillnad i människors vardag varje dag!
Skånhällaskolan är en F - 6 skola med ca: 400 elever. Skolan är belägen i västra Lindome med gångavstånd till pendeltåg. Nära skolan finns en stor och mycket uppskattad skolskog. Som personal på Skånhällaskolan får du tillgång till en egen PC. Alla elever i årskurs 1-6 har varsin chromebook, i förskoleklass arbetar vi med ipads. Klassrummen är utrustade med modern digital teknik.
På Skånhällaskolan värnar vi om arbetsmiljön för både elever och personal. Hälsoinspiratörer och idrottslärare arbetar tillsammans med övriga pedagoger aktivt med ökad rörelse och bättre hälsa. Forskningen visar att det bidrar till ökad inlärning, välbefinnande samt till högre måluppfyllelse. Vi arbetar för att eleverna skall känna lust och nyfikenhet att lära under hela sin skolgång. På skolan har vi ett inkluderande arbetssätt och strävar efter att skapa en tillgänglig lärmiljö i både klassrum och fritidshem. Sedan flera år har Skånhällaskolan en mycket god måluppfyllelse bland eleverna, nöjda brukare och en personal som trivs.
I Mölndals stads skolförvaltning arbetar vi varje dag för att skapa de bästa förutsättningarna för barn och elevers utveckling och livslånga lärande. Med cirka 2 000 engagerade medarbetare och 12 000 barn och elever i våra verksamheter är vi Mölndals största förvaltning - och ett nav för framtidens utbildning. Här blir du en del av en nyfiken, modig och lösningsfokuserad organisation där nytänkande uppmuntras och barnets bästa alltid går först.Publiceringsdatum2025-10-30Arbetsuppgifter
Din roll som skolsköterska på Skånhällaskolan är att vara navet i skolans elevhälsoarbete med cirka 400 elever. Du är intresserad av att arbeta med förebyggande hälsoarbete och att vidareutveckla ett modernt skolsköterskeuppdrag tillsammans med skolledning, pedagoger och övriga skolsköterskor i stadsdelen. Som skolsköterska ansvarar du för att det basprogram som är elevhälsans medicinska insats uppdrag erbjuds och genomförs.
Som skolsköterska arbetar du tillsammans med elevhälsoteamet och personalen på skolan för att stödja eleverna att nå målen i skolan. Du arbetar förebyggande och hälsofrämjande enligt Mölndals Stads basprogram för skolhälsovården. Dessutom ingår mottagningstid för att fånga upp elevers individuella behov. Som skolsköterska kommer du även att samarbeta med personal, vårdnadshavare samt andra verksamheter och myndigheter utanför skolan. Detta för att skapa en trygg skolmiljö som främjar hälsa, lärande och trygghet. Delar av uppdraget innebär också dokumentation i digitala verktyg.
Som skolsköterska i Mölndal ingår du i ett professionsnätverk med stadens skolsköterskor som träffas en gång i månaden tillsammans med MLA för att utveckla och patientsäkra arbetet. Skolsköterskorna träffas även i mindre nätverksgrupper och i handledningsgrupper för kollegialt lärande och utveckling.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning till distriktssköterska, barnsjuksköterska eller skolsköterska.
Har du tidigare arbetat som skolsköterska eller har erfarenhet av hälsofrämjande arbete med barn och unga ser vi det som meriterande.
Som skolsköterska kan de dagliga inplanerade arbetsuppgifterna hastigt förändras vilket gör att du behöver ha en bra förmåga att snabbt kunna prioritera samtidigt som du behåller ett professionellt och bra bemötande. Du är lugn, trygg och tar stort ansvar vilket skapar förtroende och gott samarbete. Då du också kommer att driva hälsofrämjande frågor behöver du vara bra på att kommunicera och inspirera andra.
Urval och intervjuer kommer att påbörjas innan sista ansökningsdagen. Välkommen med din ansökan redan idag!
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Vi ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Behöver du hjälp med att söka tjänsten? Kontakta kundservice på 0771-693 693.
Vi vill upplysa om att din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan. Kontaktuppgifter hittar du i annonsen.
Enligt Skollagen(2010:800) skall den som erbjuds denna anställning visa upp ett utdrag ur belastningsregistret. Detta berör alla anställda som arbetar eller befinner sig i lokaler med elever under 18 år. Handläggningstiden för ett utdrag är cirka två veckor och du beställer det själv via polisens webbplats. Beställ gärna utdraget samtidigt som du skickar in din ansökan så att du har allting klart om du erbjuds tjänsten. Har du redan ett utdrag får det inte vara äldre än ett år. Utdraget "skola eller förskola" ska användas. Beställ ditt utdrag från belastningsregistret på polisens webbplats: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Innan en eventuell anställning kommer vi att kontrollera medborgarskap. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
