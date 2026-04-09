Vi söker en skicklig svetsare till vårt team i Västra Götaland
Vi söker en skicklig svetsare till vårt team i väst
Är du en person som sätter stolthet i din yrkesskicklighet och trivs i en miljö där kvalitet och noggrannhet står i fokus? Då kan det vara dig vi letar efter!
Om rollen
Som svetsare hos oss kommer du att arbeta med varierande projekt inom byggnadssmide, industri och fordon.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Svetsning enligt ritningsunderlag
Montage och sammanfogning av stålkonstruktioner.
Kvalitetskontroll av utfört arbete.
Förebyggande underhåll av maskiner och verktyg.
Vem är du?
Vi söker dig som är självgående, tekniskt lagd och har ett öga för detaljer. Du trivs med att arbeta både självständigt och i nära samarbete med dina kollegor.
Krav för tjänsten:
Utbildning inom svets eller motsvarande erfarenhet som bedöms likvärdig.
Giltiga svetsarprövningar (licenser)
Förmåga att läsa och förstå tekniska ritningar.
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Meriterande:
Erfarenhet av robot-svetsning.
Tidigare erfarenhet av montagearbete ute hos kund.
Utbildning i Heta Arbeten. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-06
Arbetsgivare Ecareer AB
https://jobb.ecareer.se
414 67 (visa karta
)
414 67 GÖTEBORG
