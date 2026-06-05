Vi söker en skicklig och engagerad mekaniker/marintekniker!
Vituddens Båtvarv AB / Maskinreparatörsjobb / Västervik Visa alla maskinreparatörsjobb i Västervik
2026-06-05
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vituddens Båtvarv AB i Västervik Publiceringsdatum2026-06-05Dina arbetsuppgifter
Vi erbjuder varierande arbetsuppgifter beroende på årstid.
• Utföra service, reparation, underhåll och montage av marina motorer, drivsystem och andra marina tekniska system
• Diagnostisera och åtgärda tekniska problem på både små och stora motorer/båtar.
• Arbeta med installation och felsökning av elektriska och hydrauliska system.
• Säkerställa att alla arbeten utförs enligt gällande säkerhetsföreskrifter och kvalitetsstandarder.
• Kommunicera direkt med kunder om arbetets status, rekommendationer och åtgärder.Kvalifikationer
• Tidigare erfarenhet som mekaniker eller marintekniker.
• Goda kunskaper om marina motorer och tekniska system.
• Teknisk utbildning inom mekanik, marinteknik eller liknande område.
• Förmåga att läsa och arbeta med tekniska ritningar och manualer.
• Körkort för bil (B) är ett krav
• Truckvana (meriterande)
• Goda kunskaper i svetsning/ svarvning (meriterande)
• Noggrann, ansvarstagande och självständig i ditt arbete.
• God kommunikationsförmåga och teamorienterad.
• Du brinner för att leverera högkvalitativa resultat och har en stark känsla för kundservice.
Vi erbjuder:
• En stimulerande och varierad arbetsmiljö på ett väletablerat båtvarv vid den vackra kusten.
• Möjligheter till kompetensutveckling och vidareutbildning inom marinteknik.
• Ett engagerat och kunnigt team av tekniker och personal som arbetar tillsammans för att ge bästa möjliga service.
• Arbetstid under ordinarie arbetsdagar med tillgänglighet för övertid vid behov.
Arbetets sysselsättning: Heltid
Arbetstid: 7-16, tillgänglig för övertid vid behov
Så ansöker du
Skicka din ansökan med CV och ett personligt brev till info@vituddensbatvarv.se
Märk din ansökan med "Mekaniker/Marintekniker".
Annonsen kan plockas bort om vi hittar rätt person så ansök nu!
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Tobias på telefon 0737-674520.
Vi på Vituddens Båtvarv ser fram emot att höra från dig och få chansen att välkomna dig till vårt team!
Vituddens Båtvarv AB är ett väletablerat familjeägt företag där tre generationer kämpat tillsammans med start 1971, belägen vid den vackra kusten. Redan 1907 utfördes jobb på området för skutor och mindre fartyg.
Vi är en fullserviceverkstad som erbjuder högkvalitativa tjänster inom underhåll och reparation av båtar året om, med ett starkt fokus på kundnöjdhet och långsiktiga relationer. Vi utför små som stora arbeten och kan lämna nyckelfärdigt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31
E-post: info@vituddensbatvarv.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vituddens Båtvarv AB
(org.nr 556692-0863)
Kanotvägen 7 (visa karta
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593 38 VÄSTERVIK Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9949082