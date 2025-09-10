Vi söker en skicklig administratör till vår fordonsenhet
2025-09-10
Fordonsenheten, Kommunservice
Har du ett intresse för fordon, administration och vill bidra till att utveckla en effektiv och hållbar fordonsflotta? Vi söker nu en kvalificerad administratör till vår fordonsadministration.
Vi söker nu en administratör till vår verksamhet för fordonsadministration.
Vi söker dig som vill vara med och utveckla och hantera kommunens fordonsflotta som idag består av cirka 360 lätta fordon under 3,5 ton. Du blir en nyckelperson tillsammans med övriga medarbetare i att se till att fordonen är tillgängliga, trygga och effektiva i verksamheten.
I rollen får du användning av dina administrativa kunskaper, fordonskunskap och din serviceförmåga. Du samordnar våra internkunders behov av inköp av fordon och hjälper också till när det uppstår oförutsedda situationer - till exempel när ett fordon plötsligt får problem. Du har tät kontakt med våra externa samarbetspartners och planerar tillsammans med dem för till exempel service och reparationer utifrån fordonens skick.
I din tjänst ingår bland annat att:
• ansvara för avrop, inköp och upphandling av fordon enligt lagen om offentlig upphandling (LOU), samt vara kontaktpunkt för leverantörer, samarbetspartners och vår upphandlade leasingpartner.
• ta fram, analysera och rapportera statistik, samt arbeta med ekonomiadministration, uppföljning och budget/målarbete kopplat till fordonsflottan.
• ge service och stöd till våra internkunder, medverka vid upphandlingar och säkerställa att fordonen är tillgängliga och fungerar i verksamheten.
• arbeta för att optimera och utveckla vår fordonsflotta och verksamhet, samt ansvara som systemförvaltare för verksamhetssystemet KomMa.
I tjänsten ingår även att utveckla verksamheten så att den möter våra kunders framtida behov och de miljömål som kommunen arbetar för.
Din kompetens
Du har minst gymnasieutbildning, gärna med inriktning mot ekonomiadministration samt dokumenterad erfarenhet av administrativt arbete. För tjänsten behöver du ha god teknisk fordonskunskap där du genom samtal med förare kan hitta lösningar på akuta problem, samt tillsammans med vår fordonsverkstad kunna planera för service och underhåll.
Utöver detta behöver du ha logistikerfarenhet för att kunna optimera användandet och placeringen av kommunens fordon.
För tjänsten behöver du även ha B-körkort för manuellt växlade samt automatväxlade fordon.
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av arbete med fordonsadministration, inköp eller upphandlingar. Om du har goda kunskaper inom Lagen om Offentlig Upphandling så ser vi även detta som meriterande.
För att trivas i rollen är du strukturerad, analytisk, noggrann och självständigt driver dina arbetsuppgifter framåt. Som person har du lätt för att samarbeta och kommunicera. Du gillar att kombinera administration, problemlösning och kundkontakt samt har förmågan att behålla lugnet även i pressade situationer.
Vi ser gärna att du är praktiskt lagd och kan själv utföra enklare åtgärder på fordon som att byta torkarblad, spolarvätska med mera. Övrig information
Vi håller löpande intervjuer under ansökningstiden så skicka in din ansökan redan idag!
