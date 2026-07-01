Vi söker en Skadeverkstadschef till vår anläggning i Jönköping
Nybergs Bil AB / Chefsjobb / Jönköping Visa alla chefsjobb i Jönköping
2026-07-01
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Vill du leda och utveckla en modern skadeverkstad i framkant? Har du ett starkt affärsdriv och ett naturligt ledarskap? Då kan du vara den vi söker!
Som Skadeverkstadschef i Jönköping får du en central roll i vår verksamhet, med fullt ansvar för drift, personal, resultat och utveckling av skadeverkstaden. Du blir en nyckelspelare i vår resa mot ökad kundnöjdhet, högre effektivitet och förstklassig kvalitet – alltid med ett hållbart och framtidsinriktat synsätt.
Dina huvudsakliga ansvarsområden:
Leda och utveckla teamet bestående av skadetekniker, skadesupport och skaderådgivare, med fokus på engagemang, trivsel och kompetens.
Ansvara för verkstadens resultat, från daglig drift till strategisk utveckling, med fokus på lönsamhet, kvalitet och kundnöjdhet.
Säkerställa hög standard i hela skadeprocessen, inklusive reparationstider, ledtider, kvalitetssystem och miljöhänsyn.
Samverka tätt med externa parter som försäkringsbolag och lackeringsverkstäder, samt interna avdelningar inom anläggningen.
Driva förbättringsarbete genom daglig styrning, regelbundna förbättringsmöten och en tydlig kompetensutvecklingsplan för varje medarbetare.
Vi söker dig som:
Är en tydlig och trygg ledare som trivs med att ta ansvar och fatta beslut.
Har en affärsmässig och kundorienterad inställning. Du sätter alltid kundens upplevelse och teamets prestation i första rummet.
Är strukturerad, kommunikativ och lösningsorienterad, med förmåga att hantera både det operativa och det strategiska.
Har erfarenhet av att leda personal i teknisk eller verkstadsnära miljö.
Har ett starkt intresse för att utveckla både människor och verksamheter. Du coachar, utmanar och inspirerar.
Är van vid att arbeta mot nyckeltal och drivs av att förbättra resultat.
Vi erbjuder dig:
En utvecklande roll i en viktig del av verksamheten, där du får stor påverkan på resultat och kultur.
Ett engagerat team och ett starkt nätverk inom företaget.
Möjligheten att vara med och forma framtidens skadeverkstad i en bransch i förändring
Att vara en del av Nybergs Bil innebär en stor gemenskap då vi har en stark och härlig företagskultur och en tydlig vision – att leverera en upplevelse i världsklass. Vi är under ständig utveckling i en spännande bransch med många möjligheter. Vi är auktoriserade återförsäljare för Volvo, Polestar, Lynk&Co, Mazda, FIAT, MAXUS och XPENG med bilförsäljning (nya bilar, transportbilar och begagnade bilar), serviceverkstäder, skadeverkstad, Hertz Biluthyrning, Rulla bilpool, däckverkstad, butik och bilvård. Vi säljer ca 3500 bilar per år och omsätter drygt 1 miljard. Vi är ca 140 anställda och finns på orterna Jönköping, Nässjö och Habo.
Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag så skicka in din ansökan redan idag!
Frågor gällande tjänsten, kontakta:
Anders Lund, Servicemarknadschefanders.lund@nybergsbil.se
036-304662 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nybergs Bil AB
(org.nr 556055-9162)
Nybergs Bil AB Box 2213 (visa karta
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550 02 JÖNKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9986296