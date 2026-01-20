Vi söker en Skadetekniker till Sandströms Center i Luleå!
2026-01-20
Vill du bredda din kompetens inom skador på ett familjeägt bolag med korta beslutsvägar? Vi erbjuder en vardag där du får arbeta med många olika typer av skador och får stöttning och vidareutbildning internt. Låter det som ditt nästa steg? Fortsätt läsa och sök tjänsten nedan!Publiceringsdatum2026-01-20Om tjänsten
På vår anläggning i Luleå blir du en del av ett team som består av 13 medarbetare. Vi har ett högt förtroende hos försäkringsbolagen och tar oss ofta an skador som kan verka omöjliga att laga, och ser det som en utmaning att tillsammans lösa våra kunders problem. Då vi är en märkesoberoende verkstad kommer du att få arbeta med flera olika typer av fordon. Som skadetekniker omfattar dina arbetsuppgifter bland annat:
* Reparation av krockskadade lastbilar/ lätta lastbilar, bussar och husbilar, både kaross och påbyggnationer
* Att vara kreativ och komma på reparationslösningar
Vi jobbar också med att dela kompetens med varandra, både mellan oss på Luleå-anläggningen och våra andra verkstäder i Sverige. Vi uppmuntrar våra medarbetare att besöka någon annan av våra anläggningar, för att dela med dig av det du kan, men också för att själv utvecklas och bygga din kompetens. Vi vill gärna hjälpa våra medarbetare att utvecklas - har du tillexempel erfarenhet inom lackering utbildar vi gärna vidare dig inom exempelvis plåt.
Vi söker dig som
* Har tidigare arbetslivserfarenhet som exempelvis skadetekniker, lackerare, plåtslagare eller liknande
* Har körkort B
* Talar och skriver svenska eller engelska obehindrat
Som person tror vi att du är flexibel, lösningsorienterad och tycker om att samarbeta med dina kollegor. Om företaget
Vi på Sandströms Center är en rikstäckande fullservicekedja för yrkestrafiken. Vi erbjuder tjänster som minimerar stillestånd och ger förutsättningar till ökad lönsamhet. Allt sker med fokus på kundens förutsättningar genom flexibilitet och hög kvalité. Vårt huvudkontor ligger i Spånga och vi har fullserviceanläggningar på åtta platser runtom i Sverige. Vi är ca 115 anställda i koncernen och har en omsättning på 200 miljoner.
Vi värnar om våra medarbetare, arbetsmiljön och kompetensnivån för att på så sätt säkra vår fortsatta expansion och kunna erbjuda våra medarbetare bra arbetsvillkor och utvecklingsmöjligheter.
Denna rekrytering hanteras av oss på Sandströms Center och alla eventuella frågor om tjänsten besvaras av oss på jobbansokan@sandstromscenter.se
Urval sker löpande och rollen kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Vi hanterar denna rekrytering internt och ber därför vänligt att rekryterings- och bemanningsföretag inte tar kontakt i detta ärende.
Sista dag att ansöka är 2026-02-19
E-post: jobbansokan@sandstromscenter.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är ""Skadetekniker Luleå"". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sandströms Center AB
(org.nr 556718-3461), https://www.sandstromscenter.se/
