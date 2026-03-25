Vi söker en Skadetekniker med inriktning tung trafik till Motorskador
2026-03-25
I rollen som Motortekniker Tung Trafik får du en varierad vardag. Du bygger och utvecklar professionella relationer med våra kunder samt med externa och interna samarbetspartners, samtidigt som du granskar och kvalitetssäkrar reperationskalkyler, offerter och kostnadsförslag. En viktig del av arbetet är att säkerställa att avtal, riktlinjer samt garanti- och försäkringsvillkor följs vid alla typer av reparationer.
Du är ofta ute hos kunder och verkstäder/samarbetspartners för att diskutera skador, reparationer och lämpliga åtgärdsförslag, och du genomför både besiktning och skadebedömning av skadade maskiner och fordon inom tung trafik, entreprenad/företag och lantbruk. Rollen innebär också att du arbetar proaktivt för att förebygga skador och sänka skadekostnader, bland annat genom att analysera återkommande skador och ta fram förbättringsförslag. Dina bedömningar och åtgärdsförslag dokumenterar du på ett strukturerat sätt och du följer upp ärendena över tid. Resor inom hela Dalarnas län är en naturlig del av arbetet.
Vi söker dig med fordonsteknisk utbildning, gärna med inriktning mot tunga fordon, eller motsvarande erfarenhet. Du har flera års erfarenhet av tunga fordon och/eller maskiner, till exempel från verkstad, skadeverkstad, fältservice, besiktning eller försäkringsbranschen, och är van att göra skadebesiktningar, tekniska bedömningar samt arbeta med reperationskalkyler och kostnadsuppföljning. Goda kunskaper i fordonsmekanik, hydraulik, pneumatik och fordonsel är en förutsättning, liksom vana vid teknisk dokumentation och digitala system. Erfarenhet av samarbete med försäkringsbolag, skadeverkstäder eller besiktningsorgan samt kännedom om tung trafik, entreprenad- och lantbruksmaskiner i Dalarna är meriterande. B-körkort är ett krav, medan C/CE-körkort och ytterligare språkkunskaper utöver svenska, gärna engelska eller nordiskt språk, är en fördel.
Som person är du kommunikativ, relationsskapande och trivs med mycket kundkontakt. Du uppfattas som trygg och förtroendeingivande, kan hålla enklare genomgångar eller utbildningar och är van att arbeta självständigt ute hos kund, planera din egen vardag och resa inom ett större geografiskt område. Du är noggrann, strukturerad och analytisk, samtidigt som du är affärsmässig, lösningsorienterad och klarar att hantera flera ärenden parallellt utan att tumma på kvalitet eller bemötande.
Övrig information
Genom Rekryteringslots Dalarna kan vi erbjuda medflyttarservice, läs mer om det på Rekryteringslots hemsida www.rekryteringslots.se
För ytterligare information kontakta: Roine Lewenhagen, Chef Motorteknik, 023 931 18
Lokala fackliga företrädare: Magnus Haglund, Forena, 023 932 18.
Varmt välkommen med din ansökan!
LF Dalarnas är ett av 23 lokala och kundägda länsbolag i Länsförsäkringsgruppen. Hos oss jobbar ungefär 380 medarbetare från hela länet. Med våra kontor i Falun, Borlänge, Avesta, Ludvika, Leksand, Mora och Malung finns vi nära våra kunder som också är våra ägare.
Vår företagskultur är en central framgångsfaktor - kund- och prestationsinriktad, präglad av viljan till utveckling, högt engagemang, värme och glädje. Grunden är passionen för våra kunder, där vi genom stark lokal närvaro, personliga möten och bra digitala lösningar skapar det bästa kundmötet.
Vi vill med en god företagskultur, attraktiva anställningsvillkor och ett stort engagemang, attrahera, utveckla och behålla medarbetare. Tillsammans skapar vi en inkluderande arbetsplats som uppmuntrar mångfald, främjar hälsa och bidrar till ett hållbart arbetsliv. Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön
Sista dag att ansöka är 2026-04-08
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Dalarnas Försäkringsbolag
(org.nr 583201-4905), https://www.lansforsakringar.se/dalarna/privat/
För detta jobb krävs körkort.
LF Dalarnas Jobbnummer
9818068