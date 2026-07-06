Vi söker en sjuksköterska till hemsjukvården!
Luleå kommun, Socialförvaltningen / Sjuksköterskejobb / Luleå Visa alla sjuksköterskejobb i Luleå
2026-07-06
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Luleå kommun, Socialförvaltningen i Luleå
, Älvsbyn
eller i hela Sverige
Vi är glada över ditt intresse för att bli en del av Luleå kommun. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en stimulerande och utvecklande miljö, där vi strävar efter att ge dig en bra medarbetarupplevelse. Du blir en del av en engagerad, kompetent och ansvarstagande organisation som värdesätter dig och din kompetens. Hos oss får du möjlighet att utvecklas och växa i din yrkesroll. Läs mer om våra anställningsförmåner, lönestatistik och vad vi kan erbjuda dig här - https://www.lulea.se/anstallning
Luleå kommun är en av Norrbottens största arbetsgivare med en stark framtidstro. Vi arbetar för att skapa en växande och livskraftig kommun med plats för 100 000 invånare. Vårt mål är ett hållbart samhälle med livskvalitet för både dagens och framtidens Luleåbor. Här spelar vi alla en viktig roll - varje dag, året om, för Luleå.
Vi strävar efter jämställdhet och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrunder och arbetar för en tillgänglig arbetsmiljö för alla. Luleå kommun ser heltid som en rättighet och deltid som en möjlighet.
Att bo i Luleå innebär en balans mellan arbete och fritid. Här kan du njuta av norrländska vintrar, ljusa somrar och en trygg, familjevänlig miljö. I Luleå finns ett rikt kulturliv, friluftsliv och en stark gemenskap med fokus på innovation och hållbarhet.
Tips!
Vill du flytta till Luleå? www.flyttatilllulea.se
Nyfiken på andra spännande jobb? www.lulea.se/ledigajobb
Följ oss på Luleå kommuns LinkedIn
1 plats(er).
Hej!
Vad roligt att du är intresserad av tjänsten som sjuksköterska hos oss! Vi söker nu en kollega till hemsjukvården med placering i Hertsön/Örnäset/Skurholmen som har drivkraften och vill göra skillnad för människor i deras vardag. Tjänsten är på heltid och tillträde sker enligt överenskommelse. Arbetet bedrivs huvudsakligen under dagtid, men viss tjänstgöring under kvällar och helger förekommer.
När du börjar hos oss får du introduktion och stöd för att växa in i din roll. Vi tillhandahåller mentorskap, utbildning och handledning i våra arbetssätt. Vi sätter din kompetensutveckling i fokus och ger dig det stöd och den inspiration som behövs för din professionella utveckling.Publiceringsdatum2026-07-06Dina arbetsuppgifter
Tillsammans med dina kollegor ansvarar du över omvårdnaden för kommunens patienter som omfattas av hemsjukvård. Dina patienter bor i ordinärt boende. Arbetet innebär oftast att du är bilburen men du har ett kontor där du och dina kollegor utgår ifrån och påbörjar er dag. I uppdraget ingår det att utföra planerade och oplanerade hembesök.
Du erbjuds ett stimulerande och varierande arbete där du är ansvarig sjuksköterska för patienter inom ditt område, där hembesök, vårdplanering, dokumentation, läkemedelshantering, delegering, utbildning och handledning är uppgifter som fyller dina dagar.
Du har ett nära samarbete med övriga yrkeskategorier i den interna verksamheten men även med andra vårdgivare.Kvalifikationer
Du som söker ska ha ett genuint intresse och engagemang för att arbeta med patienter som har fysiska och psykiska funktionsnedsättningar. Vidare söker vi dig som:
• är legitimerad sjuksköterska
• har god medicinsk kompetens
• har erfarenhet av att handleda andra
• har B-körkort
Meriterande är om du har specialistutbildning med inriktning mot distriktsköterska, vård av äldre eller psykiatrisk vård.
Som person ska du vara samarbetsorienterad, strukturerad och kreativ. Vi lägger stort fokus på dina personliga kompetenser i denna rekrytering.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C333370". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Luleå Kommun
(org.nr 212000-2742)
972 31 LULEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Luleå kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Facklig representant Vårdförbundet 0920-45 30 00 Jobbnummer
9993032