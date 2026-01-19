Vi söker en sjuksköterska till Endokrinmottagningen!
2026-01-19
Skaraborgs Sjukhus (SkaS) har verksamhet på flera orter i Skaraborg bl.a. i Falköping, Lidköping, Mariestad och Skövde. Vi ger specialistsjukvård inom ett trettiotal specialiteter och arbetar tillsammans för patientens hälsa genom livet, där vi erbjuder en sammanhållen och trygg vård. Varje dag och varje timma gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv. Vi bryr oss om dig som gör skillnad för andra och tillsammans skapar vi framtidens arbetsplats.Publiceringsdatum2026-01-19Beskrivning
Vi behöver stärka upp med en sjuksköterska till Endokrinmottagningen på Skaraborgs Sjukhus.
Tjänsten innefattar även att vara kontaktsjuksköterska på Diagnostisk Centrum. Är det dig vi söker?
Medicinmottagningen består av Endokrinmottagning, Diabetesmottagning,
Diagnostiskt Centrum och Antikoagulationsmottagning. Utöver dessa specialiteter utreder och behandlar vi patienter med allmän internmedicinska sjukdomar. Medicinmottagningen består av både läkare- och sjuksköterskeledda mottagningar där vi arbetar i team. Här arbetar sjuksköterskor med specialistkompetens inom ovanstående områden. Som sjuksköterska kommer du att ha egna patientbesök, telefonrådgivning, och vid behov finnas till hands vid läkarmottagningen. Tjänsten integrerar med en lämplig vårdavdelning inom verksamhetsområdet, helgtjänstgöring var fjärde helg. Under sommaren är du placerad i slutenvården under en begränsad period. Denna integrering ger möjlighet till engagemang och delaktighet i att utveckla samarbetet mellan öppenvård och slutenvård.
Vad kan vi erbjuda dig?
Medicinmottagningen arbetar utifrån ett personcentrerat förhållningssätt med gemensamma uppdrag och mål, vi är stolta över vår enhet med hög kompetens och mycket arbetsglädje! Som medarbetare på medicinmottagningen är du en del av vårt team som består av sjuksköterskor, undersköterskor, läkare och sekreterare. I arbetet ingår det att vara delaktig i att utveckla verksamheten på såväl lokal som övergripande nivå. Vår ambition är att hitta nya arbetssätt och skapa en arbetsmiljö där man kan känna sig trygg och värdefull.
Tillsammans skapar vi inspiration för att möta framtidens vårdmiljö. Det ska vara roligt att gå till jobbet och vi tror på medarbetarnas förmåga att skapa den arbetsplatsen. Vi arbetar med att skapa en trygg, flexibel och utvecklande arbetsmiljö genom löpande processarbeten, sammanhållen vård och behandling samt individuella ansvarsområden där möjlighet ges till utveckling.Om tjänsten
Endokrinmottagningen utreder och behandlar sjukdomar som beror på hormonrubbningar i hypofysen, sköldkörteln, binjurarna och testiklar. Diagnostiskt Centrum utför utredningar enligt två standardiserade vårdförlopp (SVF). Cancer utan primärtumör och allvarliga ospecifika symtom som kan bero på cancer.
Som Endokrinsjuksköterska har man egna patientbesök, telefonrådgivning, provtagning, utför utredningar och behandlingar. Som kontaktsjuksköterska på Diagnostisk Centrum är du en del av teamet och den som stöttar patienten under utredningen. Meriterande är om du har grundkunskaper/förkunskaper inom endokrinologi eller som kontaktsjuksköterska inom cancersjukvård. Utbildning inom områdena ingår i tjänsten. Kanske har du någon spetskompetens som är värdefull för oss? Som sjuksköterska hos oss erbjuds du variation i det dagliga arbetet och över tid.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska.
Är du lösningsfokuserad och öppen för nya arbetssätt, har erfarenhet från arbete både inom internmedicinsk specialitet och annan organisation är det en fördel. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och att du kan utföra arbetsuppgifter både självständigt och i samarbete med dina arbetskamrater. Vi ser att du är positiv till förändringar och vill vara med och utveckla verksamheten. Är du intresserad och vill du bli en av oss? Ansök idag och berätta vad du kan bidra med.Övrig information
Intervjuer sker fortlöpande under annonseringstiden, så vänta inte med din ansökan.
Vid eventuell rekrytering av sjuksköterska med utländsk legitimation/specialistbevis föregås den aktuella tjänsten av process för att uppfylla kraven för svensk legitimation/specialistbevis.
Välkommen med din ansökan!
https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs4011-467070786-672/surrogate.
Sista dag att ansöka är 2026-02-09
Ulrika Almgren, enhetschef 072-4501522
