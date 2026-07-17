Vi söker en sjuksköterska för kvälls- och helgtjänst, digitalt på Capio Go
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2026-07-17
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Legitimerad sjuksköterska?
Vi söker en sjuksköterska för kvälls- och helgtjänst, digitalt på Capio Go
Vad vi söker hos dig:
Är du legitimerad sjuksköterska som trivs med självständigt arbete, nära samarbete med kollegor och att möta patienter digitalt? Vill du vara en del av en innovativ vårdverksamhet där kvalitet, tillgänglighet och patientfokus står i centrum? Då kan det här vara rollen för dig.
Vi söker nu en engagerad sjuksköterska som vill arbeta kvällar och helger och bidra till att utveckla framtidens digitala vård tillsammans med oss.
Om rollen:
I rollen som sjuksköterska arbetar du med digital rådgivning, bedömning och triagering av patienter via chatt och video. Du möter patienter med varierande vårdbehov och samarbetar nära läkare och psykologer för att säkerställa en trygg och effektiv vård.
Tjänsten är helt digital och utförs på distans, med arbete från Sverige.
Vi söker dig som:
Är legitimerad sjuksköterska.
Har några års klinisk erfarenhet, inom närtid.
Är trygg i självständiga medicinska bedömningar.
Har ett gott bemötande och en stark kommunikativ förmåga.
Trivs med digitala arbetssätt och ser teknik som ett verktyg för att förbättra vården.
Är flexibel och uppskattar att arbeta kvällar och helger.Publiceringsdatum2026-07-17Om företaget
Capio Go är Capios digitala vårdtjänst där patienter får snabb, trygg och tillgänglig vård via chatt och videomöten. Vi kombinerar medicinsk kvalitet med modern teknik och arbetar varje dag för att göra vården enklare och mer tillgänglig för våra patienter.
Hos oss blir du en del av ett engagerat team som drivs av samarbete, utveckling och viljan att ständigt förbättra patientupplevelsen. Vi erbjuder en arbetsplats där kvalitet, samarbete och kontinuerlig utveckling genomsyrar vårt arbete.
Anställningsform
Fast anställning på minst 50 %. Tjänsten avser arbete kvällar och helger.
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Välkommen med din ansökan – vi ser fram emot att höra från dig!
Sista dag att ansöka är 2026-09-04
Varmt välkommen med din ansökan – vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8085645-2105676". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Capio Sverige AB
(org.nr 556062-5237), https://jobba.capio.se
Västergatan 38 (visa karta
)
211 21 MALMÖ Arbetsplats
Capio Jobbnummer
10005583