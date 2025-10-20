Vi söker en sjuksköterska/distriktssköterska
2025-10-20
, Norsjö
, Malå
, Vindeln
, Bjurholm
Medicinkonsulten hälsocentral är en privat hälsocentral som ingår i Hälsoval Västerbotten. Vi är en familjenära hälsocentral med stark lokal förankring. Vi växer och behöver fler medarbetare. I dagsläget är vi 14 medarbetare och har ca 5400 listade patienter. Vi arbetar för att utveckla framtidens primärvård och du har stora möjligheter att vara med och utveckla morgondagen. Vi söker nu en distriktsköterska eller sjuksköterska. Tjänsten är en tillsvidareställning på heltid eller deltid. I ditt uppdrag ingår sedvanliga arbetsuppgifter med mottagning, telefonrådgivning, vaccinering, uppföljning av utskrivningar och planering av samordnade individuella planer (SIP:ar), samt BVC (gäller endast distriktsköterska). Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-19
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Medicinkonsulten i Lycksele AB
Skolgatan 8 (visa karta
921 31 LYCKSELE Kontakt
John Dahlström john.dahlstrom@regionvasterbotten.se 090-7859380 Jobbnummer
