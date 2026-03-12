Vi söker en sjuksköterska att komplettera vårt team med!
2026-03-12
Är du intresserad av att arbeta med ortopedi och redo att ta steget mot framtidens vård tillsammans med oss?
Då är du rätt person.
Ortopeden satsar stort på kompetensutveckling. Vill du jobba på en arbetsplats där du kan påverka din arbetsdag? Vill du ha en arbetsgivare som satsar på dig?
Ortopeden storsatsar, nu erbjuder vi våra sjuksköterskor en specialistutbildning till ortopedisjuksköterska och 15 Hp utbildning i ortopedi i Malmö och vi behöver utöka våra tjänster för att möta den framtida vården inom ortopedin.
Det här är du
Du är legitimerad sjuksköterska, intresserad av ortopedi och nyfiken på den framtida vården. Du vill vara med och utveckla ortopedin framåt för att möta de behov som vi ställs inför.
Tycker du om att arbeta självständigt men även i team med fokus på patientens bästa? Det är bra, för vi söker sjuksköterskor med god förmåga att skapa trygghet, mod att vara patientens talesperson och lyhörd för dess behov. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder dig detta
- Individuellt anpassad introduktion
- Basår för nyexaminerade sjuksköterskor
- Möjlighet till specialistutbildning inom ortopedi
- Ansvarsområde som du brinner för och en möjlighet att ingå i våra olika sektioner
- Interna utbildningar
- Möjlighet till nytänkande mot framtidens ortopedi
- Nära och engagerat ledarskap
- Förmånlig semesterväxling, friskvårdsbidrag och förmånscykel
Det här är vi
Vi är måna om dig! Därför har vi trygga anställningar med tjänstgöringsgrader utifrån dina villkor.
Arbetet är förlagt både dag och kväll samt 2 helger av 5. Du kan påverka ditt schema genom ditt önskemål. För oss är det viktigt att du som sjuksköterska kan kombinera ditt arbetsliv med ditt privata liv.
Välbefinnande hos våra sjuksköterskor är viktigt för oss då det främjar arbetsmiljön och ger positiva effekter på vården som bedrivs.
Vi är en ortopedisk slutenvårdsavdelning indelad i en akut enhet med 22 vårdplatser och en elektiv enhet med 12 vårdplatser.
Här får du möjligheten att arbeta med omvårdnad och medicinsk behandling av den ortopediska patienten för att möjliggöra bästa förutsättningar för patienterna efter operation.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vårt erbjudande
För oss är det viktigt att du ska trivas och utvecklas i ditt arbete.
Läs mer om vad Region Halland kan erbjuda dig som medarbetare https://www.regionhalland.se/jobb-och-karriar/vart-erbjudande-till-dig
Om Hallands sjukhus
Vår målsättning är att erbjuda Sveriges bästa akut- och specialistsjukvård. På Hallands sjukhus arbetar närmare 4 000 personer, inom fler än 100 olika professioner. I Halmstad och Varberg finns akutsjukvård och planerad specialistvård. I Kungsbacka finns planerad specialistvård inom flera områden.
Verksamheter på Hallands sjukhus
Här hittar du information om våra kliniker och övriga verksamheter. Det ges även en inblick i kulturen, arbetsklimatet och vad som är unikt för varje verksamhet. Dessutom möter du några av våra medarbetare som berättar om hur de upplever sitt jobb. https://www.regionhalland.se/jobb-och-karriar/att-jobba-hos-oss/vara-verksamheter/hallands-sjukhus/hallands-sjukhus-organisation/kliniker-pa-hallands-sjukhus
Om Region Halland
Region Halland är till för alla som bor och arbetar här i Halland. Vi är över 8 000 medarbetare inom 370 olika yrken som alla arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja tillväxt och utveckling. Vi ansvarar också för kollektivtrafiken i Halland och driver frågor inom områden som näringsliv, kultur och utbildning. Vår vision är "Halland - bästa livsplatsen" och med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag i. Vi har kommit en bra bit på vägen, välkommen att följa med oss på vår resa! https://www.regionhalland.se/om-region-halland/
Strävan efter jämställdhet, mångfald och likvärdiga villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av Region Hallands värdegrund.
Region Halland krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Detta är ett heltidsjobb.
Region Halland
(org.nr 232100-0115) Arbetsplats
Ortopedkliniken, Avd 81, Hallands sjukhus Halmstad
Anna Kuczera, Bitr. avdelningschef 035-2416418
9793635