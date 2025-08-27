Vi söker en sjuksköterska - kom och bli vår nya kollega!
2025-08-27
Hälso- och sjukvårdsorganisationens omställning mot nära vård har påbörjats där de paramedicinska professionernas roller har och kommer att ha stor betydelse. Kommunens socialförvaltning har som mål att arbeta förebyggande och rehabiliterande med särskilt fokus på kvarboende i hemmet.
Vi som jobbar inom hälso- och sjukvårdsorganisationen är sjuksköterskor, specialistundersköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter och aktivitetssamordnare. Vi sitter i samma lokaler och är en arbetsplats med högt i tak där vikten av att trivas och ha roligt på jobbet är stor. Vi jobbar mycket med att stötta och utbilda vår omvårdnadspersonal samt utveckla vår verksamhet.Publiceringsdatum2025-08-27Arbetsuppgifter
Som legitimerad sjuksköterska har du en handledande funktion gentemot patient, omvårdnadspersonal och anhöriga med syfte att skapa självbestämmande och självständighet för patienten. Du är ansvarig sjuksköterska på en enhet av fyra på vårt särskilda boende Södergården och i dina uppgifter ingår planering och bedömning. Du har ett nära samarbete med övriga enheter och dess sjuksköterskor. Du planerar självständigt i vårt digitala planeringsverktyg och lägger struktur tillsammans med övriga professioner i verksamheten. Du arbetar dagligen strategiskt utifrån patientens behov och med patientsäkerhet i fokus.
Dina arbetstider utgår från ett fast schema med två helger och sju kvällar per 10 veckors schema. På kvällar och helger arbetar du ensam och har hela kommunen som arbetsplats, vilket innebär att du också är ute i hemsjukvården. Jourtid ingår även i tjänsten.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska och gillar att utveckla och utvecklas, ta initiativ, vara innovativ och kreativ. Digitalisering och välfärdsteknik är en viktig del inom området framåt och du har intresse för detta och ser nyttan i verksamheterna.
Som person är du driven, innovativ och flexibel. Du trivs att arbeta självständigt med frihet under ansvar och ser övriga professioners kunskap som en styrka. Ett gott bemötande är en självklarhet för dig och samarbete en naturlig del av arbetsdagen. Vi uppskattar din förmåga att kommunicera och ha problemlösning i fokus. För dig är det en självklarhet att arbeta personcentrerat med fokus på patientens självbestämmande.
I arbetet ingår journalföring och många sociala kontakter vilket kräver att du kan uttrycka dig väl på svenska i både tal och skrift samt att du har god datavana. Resor förekommer i tjänsten, varpå du behöver ha B-körkort.
Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!Anställningsvillkor
Intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
Utdrag ur belastningsregister.
BankID.
ÖVRIGT
Kungsör är en lugn och trygg kommun med närmare 8 700 invånare. Kungsör präglas av en kunglig historia och en sällsynt vacker och unik natur. Centrala Kungsör ligger högt och bebyggelsen sträcker sig ner mot Mälaren. På landsbygden finns ytterligare en tätort, Valskog. Kommunen växer och förändras hela tiden, vi planerar, utvecklar och förbättrar nya och befintliga områden.
Kungsör ligger mitt i Västra Mälardalen, E20 passerar strax utanför tätorten och tågen på Svealandsbanan stannar centralt. Till grannkommunerna reser du snabbt, till Arboga, Köping och Eskilstuna tar det cirka 15 minuter, Västerås och Örebro finns inom 45 minuter och Stockholm når du på en timme med snabbtåg.
I kommunen är vi cirka 700 medarbetare. Tillsammans ser vi till att de viktiga delarna i ett samhälle fungerar. Här är det nära till allt och det finns stora möjligheter för dig att utvecklas och bidra till att skapa framtidens Kungsör.
Information
Vi ber dig söka tjänsten via länken i denna annons för att underlätta vår hantering av inkomna ansökningar.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Kungsörs kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla. I kommunen har vi rökfri arbetstid. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C274400". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kungsörs kommun
(org.nr 212000-2056) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kungsörs kommun, Hälso- och sjukvård Kontakt
Enhetschef
Marie Krog marie.krog@kungsor.se 0227-600058 Jobbnummer
9479176