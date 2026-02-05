Vi söker en självgående systemingenjör till Generic!
2026-02-05
Vill du arbeta med affärskritisk infrastruktur där tillgänglighet, säkerhet och kvalitet faktiskt spelar roll? Generic söker nu en systemingenjör inom plattform och infrastruktur som vill ta ansvar för drift, utveckling och vidareförädling av våra tekniska miljöer. Hos Generic arbetar du nära både utveckling och verksamhet i en miljö där beslut fattas nära tekniken. Rollen passar dig som är mid-level eller senior, är trygg i Linux och nätverk, och som vill arbeta mer med system, plattform och automatisering - inte bara "hålla lamporna tända".
Information om tjänsten
Professionals Nord söker för Generics räkning en systemingenjör inom data och nätverk. Tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Professionals Nord och att du anställs direkt hos Generic.
Den här rekryteringsprocessen hanteras av Professionals Nord och Generics önskemål är att alla frågor kring tjänsten går till alma.jonsson@pn.se
.
Du erbjuds
Hos Generic arbetar du med samhällskritisk teknik i miljöer med höga krav på stabilitet, säkerhet och dataintegritet. Här kombineras ansvarstagande ingenjörskap med en platt organisation, korta beslutsvägar och stort tekniskt mandat.
Du får:
Arbeta med affärskritisk infrastruktur och plattformar
Ta ägandeskap för system, förbättringar och tekniska beslut
Vara med och utveckla både befintliga miljöer och nya plattforms- och molninitiativ
Arbeta i ett team som värdesätter raka besked, struktur och kvalitet
Hela bolaget samlas två gånger per år för att bygga kultur och gemenskap. Generic tror på transparens, samarbete och att alla ska känna alla.Publiceringsdatum2026-02-05Dina arbetsuppgifter
Som systemingenjör inom nätverk och datacenter blir du en viktig del i Generics team och ansvarar för driften i en affärskritisk IT-miljö. Du arbetar praktiskt med kabeldragning, racking och hårdvara samt tekniskt med nätverk, brandväggar och servrar. Rollen inkluderar övervakning, felsökning, förändringsarbete, dokumentation och säkerhet, samt beredskap enligt schema och stöd till kollegor och kundtjänst vid behov.
Arbetsuppgifternar innebär:
Som systemingenjör inom plattform och infrastruktur är du en nyckelperson i driften av Generics affärskritiska miljöer. Rollen kombinerar operativt ansvar med utveckling och förbättring av system, nätverk och plattformar.
Du arbetar bland annat med:
Drift, felsökning och förbättring av Linuxbaserade system
Nätverk och säkerhet: routing, switching, brandväggar och VPN
Container- och virtualiseringsmiljöer (ex. Kubernetes)
Förändringsarbete: planering, genomförande, dokumentation och rollback
Övervakning, incidenthantering och rotorsaksanalyser
Säkerhet och efterlevnad, bl.a. enligt ISO 27001
Tredjelinjestöd till kundtjänst och interna team vid mer komplexa ärenden
Enklare praktiska moment i datacenter kan förekomma vid förändringar eller incidenter, men är inte huvudfokus i rollen.
Du utgår från något av Generics driftkontor eller datacenter och rapporterar till, samt arbetar nära, Generics CTO Fredrik.
Vi söker dig som:
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Du är självgående, strukturerad och tar ansvar för dina system. Du arbetar metodiskt vid felsökning, dokumenterar tydligt och är van att fatta beslut även när informationen är ofullständig.
Du är trygg i tekniska miljöer, kommunicerar tydligt på både svenska och engelska och trivs i roller där du får kombinera operativt arbete med långsiktiga förbättringar.
Förväntad erfarenhet
Linux i produktion (felsökning, nätverkstjänster, loggar, paket)
Nätverk: switching/routing, VLAN, BGP/OSPF (grundläggande)
Brandväggar och VPN: policy/ACL, NAT, IPsec/SSL-VPN
Övervakning och incidenthantering (larm, analys, runbooks)
Förändringsarbete i affärskritiska miljöer
Meriterande erfarenhet
Containerplattformar: Kubernetes, containers
Automation: Ansible, Bash och/eller Python
Virtualisering: VMware eller motsvarande
Brandväggsprodukter som Fortinet eller WatchGuard
Erfarenhet från telekom, CPaaS eller miljöer med höga krav på dataintegritet
Beredskap eller arbete i miljöer med högt tempo och ansvarKvalifikationer
God kommunikativ förmåga på svenska och engelska
START: Omgående
OMFATTNING: Heltid
STAD: Boden
URVAL: Sker löpande
KONTAKT: Alma Jonsson / alma.jonsson@pn.se
Sök tjänsten genom att klicka på "sök jobbet" nedan. Vi går igenom urvalet löpande och kan därför ha gått vidare med kandidater innan annonsen stängs ner. Om du vill kan du även skapa en användare och ladda upp ditt CV och personliga brev. Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via mail men har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta oss på alma.jonsson@pn.se
