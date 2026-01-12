Vi söker en självgående solcells elektriker med Teamkänsla.
SVW Sverige AB / Installationselektrikerjobb / Haninge Visa alla installationselektrikerjobb i Haninge
2026-01-12
, Ödeshög
, Hjo
, Vadstena
, Boxholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos SVW Sverige AB i Haninge
, Nacka
, Nynäshamn
, Halmstad
, Laholm
eller i hela Sverige
Vi växer starkt och behöver anställa fler elektriker som vill vara med och bygga framtidens energilösningar hos oss på SolVind&Watt Är du en erfaren elektriker eller i början av din karriär? Då vill få kontakt med dig.Publiceringsdatum2026-01-12Om tjänsten
Vi söker en elektriker med dokumenterad erfarenhet av solcellsanläggningar och batterilösningar. Eller så är du i början av din karriär som elektriker det viktiga är att du är självständig har ett driv och nyfiken på att prestera. Du kommer att arbeta med installation, felsökning och service av energisystem - både för privatpersoner och företag, Resor är en naturlig del av tjänsten, så du bör trivas med att möta nya människor och miljöer.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Installation och driftsättning av solcellssystem och energilagring (batterier)
Elinstallationer enligt gällande regler och standarder
Felsökning och service på befintliga anläggningar
Teknisk rådgivning till kunder på plats
Dokumentation av arbetet och kommunikation med kund
Vi söker dig som:
Är certifierad elektriker (exempelvis med ECY-certifikat eller likvärdigt)
Är självgående, initiativrik och ansvarstagande
Social tycker om att prata med kunder
Har B-körkort och är beredd att resa i tjänsten
Vi erbjuder:
En trygg anställning i ett växande och framtidsinriktat företag
Stark Teamkänsla där vi tillsammans gör våra kunder nöjda
Spännande projekt inom förnybar energi och smarta elinstallationer
Tjänstebil och den utrustning du behöver för att göra ett bra jobb
Låter det intressant?
Skicka din ansökan med CV och en kort presentation till stadigh@solvindwatt.se
så snart som möjligt. Urval sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-11
mail
E-post: stadigh@solvindwatt.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Elektriker". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare SVW Sverige AB
(org.nr 559488-7159), https://www.solvindwatt.se
136 81 HANINGE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9677927