Vi Söker En Shop Manager Till Vår Nya Butik I I-Huset I Linköping
Pilgrim Sweden AB / Chefsjobb / Linköping
2025-12-13
MOTIVERANDE LEDARE SOM BRINNER FÖR FÖRSÄLJNING
Till Pilgrims nya butik i i-HUSET i Linköping söker vi just nu en motiverande och serviceminded Shop Manager som ska bidra till att ge våra kunder en unik upplevelse och skapa goda resultat. Så om du älskar mode i allmänhet och smycken i synnerhet kan den här tjänsten vara något för dig.
På Pilgrim är vi mycket stolta över våra butiker, och vi strävar alltid efter att skapa extraordinära upplevelser för våra kunder. Våra butiker är något utöver det vanliga, och det vill vi att våra kunder ska kunna känna av. Därför måste du drivas av den goda kundupplevelsen och vara en skicklig och motiverande ledare med en passion för försäljning där en hög servicenivå faller dig naturligt.
På Pilgrim är vi en enda stor familj och därför är det också viktigt att du är en lagspelare som vill ta del av gemenskapen och motivera ditt team att uppnå fina resultat, både vad gäller försäljning i allmänhet men även helhetsupplevelsen av att besöka våra butiker. Vi försöker alltid ge kunderna mer än de förväntar sig.
DINA PRIMÄRA ANSVARSOMRÅDEN
• Försäljning och kundservice * Den dagliga driften av butiken * Kampanjledning och uppföljning * Kostnadshantering * Ledarskap och coachning av ditt duktiga team
UTÖVER DET ANSVARAR DU ÄVEN FÖR FÖLJANDE OPERATIVA UPPGIFTER:
• Schemaläggning * Inventering * Hålla personalmöten * Efterlevnad av lönebudgetar * Att uppnå intäktsbudgetar * Underhåll/beställning av varulager * Visual merchandising * Administration av kassarapport och personalköp i butiken * Ta hål i öronen
OM DIG
• Du drivs av försäljning och sätter alltid kunden i centrum * Du är intresserad av mode och är uppdaterad om nya trender * Du talar flytande svenska och engelska * Du är ansvarstagande, resultatinriktad och strukturerad * Du är glad, positiv och motiverande * Du är flexibel och har möjlighet att arbeta dag, kväll, vardag och helg * Tidigare erfarenhet från liknande befattning är meriterande
TILLTRÄDE
Vi öppnar i Mars månad och tjänsten är tillsvidare på heltid (38,25 timmar). Lön förhandlas efter kvalifikationer.
ANSÖKAN
Skicka in din ansökan och ditt CV till vår jobbportal: https:// www.pilgrim.net/sv-se/pages/jobs.
Vi håller intervjuer löpande och alla ansökningar behandlas konfidentiellt.
VI SER FRAM EMOT ATT HÖRA AV DIG. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.
Arbetsgivare Pilgrim Sweden AB
I-huset
582 74 LINKÖPING
Pilgrim
