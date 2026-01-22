Vi söker en servitris till nyrenoverade Tapas Bar Olé Olé!
2026-01-22
Just nu genomgår Tapas Bar Olé Olé på en spännande förvandling. Inför vår nylansering i början av 2026 söker vi nu en positiv och driven servitris som vill bli en del av vårt team och bidra till en levande spansk atmosfär i vår nyrenoverade lokal.Publiceringsdatum2026-01-22Om tjänsten
Vi söker dig som vill jobba kvällstid. Arbetstiderna är förlagda enligt följande:
Onsdag-torsdag: 17:00 - 23:00
Fredag-lördag: 17:00 - 23:00 (med möjlighet till förlängning till kl. 01:00 vissa helger)
Dina arbetsuppgifter - Service i världsklass
Som servitris hos oss har du huvudansvaret för gästens upplevelse. Vi lägger stor vikt vid att du:
Har full kontroll: Du har stenkoll på dina bord och dina beställningar från det att gästen sätter sig tills de lämnar restaurangen.
Är uppmärksam: Du väntar inte på att gästen ska ropa - du ser när ett glas är tomt eller när det är dags för nästa beställning. Du kollar alltid upp om gästen behöver något mer eller önskar något extra.
Ger personlig service: Du ger ett varmt och professionellt bemötande och ser till att varje gäst känner sig speciell.
Hanterar helheten: Utöver servering sköter du kassa, beställningssystem och ser till att matsalen alltid är ren och inbjudande.
Vi söker dig som:
Har minst ett års erfarenhet inom restaurang.
Är social, lyhörd och trivs med att ha många bollar i luften samtidigt.
Har en naturlig känsla för service och förstår vikten av detaljer.
Språk: Vi ser det som ett stort plus om du talar spanska, då vi har många spanska kunder och värdesätter den genuina kontakten med dem.
Varför jobba hos oss?
Du får arbeta i en helt nyrenoverad lokal mitt på Kungsholmen. Vi är ett glatt team med trogna gäster och en passion för spansk mat och kultur.Så ansöker du
Är det dig vi letar efter? Skicka din ansökan med CV (gärna med bild) och en kort beskrivning av dig själv till: info@baroleole.se
Vi rekryterar löpande inför öppningen. Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-06
E-post: Info@baroleole.se Arbetsgivare Dolan Co AB
(org.nr 559440-5267)
Hantverkargatan 30 (visa karta
)
112 21 STOCKHOLM Jobbnummer
9699994