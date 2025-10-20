Vi söker en servicetekniker till Karlskrona!
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Maskinreparatörsjobb / Karlskrona Visa alla maskinreparatörsjobb i Karlskrona
2025-10-20
, Ronneby
, Torsås
, Karlshamn
, Emmaboda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Karlskrona
, Ronneby
, Karlshamn
, Emmaboda
, Tingsryd
eller i hela Sverige
Vill du ha ett arbete med stor frihet under ansvar och där du blir företagets ansikte utåt? Nu söker vi en servicetekniker som ansvarar för service, underhåll och reparation av industriportar till Assa Abloy!
Är du den vi söker?
Vill du ha ett fritt och varierande jobb där din tekniska kompetens verkligen gör skillnad? Som servicetekniker på ASSA ABLOY Industrial Sverige AB blir du en nyckelperson som ser till att Assa Abloys kunders industriportar och dockningsutrustning alltid fungerar optimalt. Här får du frihet under ansvar, nära kundkontakt och ett starkt team i ryggen.
På ASSA ABLOY Industrial Sverige AB arbetar de tillsammans för att skapa förstklassiga lösningar och enastående upplevelser inom underhåll av industriportar och dockningsutrustning. Vardagen blir fylld av utmaningar - ofta i krävande miljöer - men det är just där deras expertis gör störst skillnad.
Som servicetekniker utgår du hemifrån och arbetar med service, underhåll och reparationer hos Assa Abloys kunder i distriktet från Karlskrona med omnejd. Du blir ansiktet utåt och för att lyckas och trivas i rollen är det viktigt att du håller en hög servicenivå och tycker det är roligt med ansvar. Som servicetekniker är du nyckelpersonen i ditt distrikt som säkerställer att kundernas produkter fungerar optimalt - varje dag. Assa Abloys kunder finns överallt, ibland i smutsiga, dammiga och blåsiga miljöer. Du behöver vara strukturerad och gilla att lösa problem, och samtidigt vara bra på att samarbeta med andra. Ingen dag är den andra lik så därför krävs en god förmåga att vara flexibel och att kunna omprioritera. Tjänsten innebär en hel del resor med fokusområden i Karlskrona med omnejd.
Arbetstiderna är förlagda på dagtid 07:00-15:30, måndag-fredag.
StudentConsulting ansvarar för rekryteringsprocessen och slutgiltig kandidat kommer bli direktanställd av Assa Abloy. Provanställning kommer att tillämpas.
DETTA SÖKER VI
• Har erfarenhet som servicetekniker eller mekaniker.
• Behärskar svenska obehindrat i tal och skrift samt har grundläggande kunskaper i engelska.
• Har B-körkort.
• Har en eftergymnasial utbildning inom teknik (meriterande).
• Har ett genuint intresse för hydraulik, mekanik och teknik.
• Trivs med att felsöka, strukturera och hitta lösningar.
• Om du har körtillstånd för lift, certifikat för heta arbeten samt erfarenhet från fordonsbranschen eller liknande tekniska yrken är det meriterande.
OM FÖRETAGET
Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi tillsatt över 20 000 jobb det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport. Hitta din framtid på www.studentconsulting.com Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Isabel Sigfridsson Perea vaxjo@studentconsulting.com Jobbnummer
9565816