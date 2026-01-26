Vi söker en servicetekniker till Arento Växjö
Som servicetekniker hos oss så jobbar man med att serva, laga och rengöra maskiner och fordon. Dagarna ser olika ut då ibland är man på vårt kundcenter men även att man får åka ut på våra byggen och laga på plats. Du kommer även att ha mycket kontakt med verkstäder runt om för att lösa kundens behov. Rollen som servicetekniker är väldigt fri men ofta så blir det snabba ändringar då kunden styr mycket i vad som händer.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
Som funktionskontrollant ansvarar du för att våra maskiner och utrustning håller högsta möjliga standard när de lämnar och återvänder till vår anläggning. Det innebär att du:
• Tar emot och lämnar ut utrustning och maskiner.
• Genomför noggranna funktionskontroller enligt checklistor i vårt system Kobra.
• Informerar uthyrare om eventuella skador/kostnader som ska faktureras.
• Rengör utrustning efter återlämning.
• Utför mindre reparationer (upp till en timmes arbete).
• Beställer reparationer eller reservdelar i samråd med uthyrare eller KC-chef.
• Håller ordning på gårdsplan, förråd och uppställningsytor.
• Tar emot gods och varuleveranser.
Vem är du?
Vi söker dig som vill vara en del av ett engagerat team och bidra till en trygg, trivsam och effektiv arbetsmiljö. Du förväntas:
• Följa ledningens beslut och arbeta enligt Vårt Arbetssätt.
• Delta aktivt i daglig styrning och arbetsplatsträffar.
• Ständigt bidra till förbättring och utveckling.
• Skapa positiv stämning och bidra till teamkänsla.
• Vara flexibel och kunna ersätta uthyrare vid frånvaro.
• Genomföra alla obligatoriska kravutbildningar.
Om verksamheten
Frågor om tjänsten besvaras på stefan.flykt@uniflex.se
Intervjuer sker löpande så välkommen med din ansökan redan idag. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
