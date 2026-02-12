Vi söker en serviceinriktad rörmokare / VVS-montör
Vi söker en serviceinriktad rörmokare / VVS-montör!
Vill du jobba i ett företag där gemenskap, kvalitet och yrkesstolthet står i fokus? Nu söker vi en driven och engagerad rörmokare som vill bli en del av ett sammansvetsat team där vi stöttar varandra och har en familjär arbetsmiljö.
Tjänsten innebär främst servicearbeten ute hos privatpersoner och företag. Arbetet är varierande och kräver att du är lösningsorienterad, ansvarstagande och trivs med kundkontakt. Entreprenadarbeten kan förekomma, men tyngdpunkten ligger på service.
Vi söker dig som:
Har B-körkort
Är certifierad VVS-montör eller har minst 5 års erfarenhet i branschen
Talar och skriver svenska obehindrat (återkoppling och dokumentation sker via mobilapp)
Är en lagspelare som bidrar till en positiv arbetsmiljö
Har ett professionellt och serviceinriktat arbetssätt
Vi erbjuder:
En trygg arbetsplats med familjär känsla
Varierande och utvecklande arbetsuppgifter
Möjlighet att påverka och bidra till verksamhetens utveckling
Ett team där samarbete och trivsel är lika viktigt som kompetens
Låter detta som något för dig?
Skicka din ansökan till jobb@ayvaconsulting.se
Vi ser fram emot att höra från dig!
