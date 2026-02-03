Vi söker en serviceinriktad person med ett fordonsintresse
2026-02-03
Arbetsuppgifter
Vi söker en serviceinriktad person med erfarenhet av service och ett tydligt intresse för fordon. I rollen kommer du att vara en viktig del i att ge våra kunder god service, utföra enklare underhålls- och kontrollerelaterade arbetsuppgifter samt stödja den dagliga driften. Arbetsuppgifterna inkluderar bland annat:
Bemöta kunder professionellt, ge råd och information om tjänster och produkter.
Bokning och planering av serviceärenden, samt kommunikation med verkstad och reservdelslager.
Hantera administrativa uppgifter kopplade till kundärenden, dokumentation och rapportering.
Samarbeta med kollegor för att säkerställa ett effektivt och säkert arbetsflöde.Bakgrund
Erfarenhet av servicearbete, gärna med kundkontakt och praktiska serviceuppgifter.
Intresse för fordon och grundläggande teknisk förståelse; tidigare arbete i fordonsrelaterad verksamhet är meriterande.
God kommunikativ förmåga och vana vid att bemöta kunder i olika situationer.
Förmåga att arbeta strukturerat, vara noggrann och följa rutiner och checklista.
KRAV på körkort Dina personliga egenskaper
Serviceinriktad och lyhörd - du sätter kundens behov i centrum.
Ansvarsfull och lösningsorienterad - du tar egna initiativ för att lösa problem.
Flexibel och samarbetsvillig - trivs i team och anpassar dig efter varierande arbetsuppgifter.
Stresstålig och organiserad - hanterar flera uppgifter samtidigt utan att tumma på kvaliteten.
Om arbetsplatsen
En stor aktör i sin bransch. .
Urval
Vi tillämpar löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Skicka därför in din ansökan redan idag för att inte missa chansen att bli en del av vårt team! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jovi Konsult AB
559082-6797
Götabergsgatan 20A (visa karta
)
GÖTEBORG Arbetsplats
Jovi
9719467