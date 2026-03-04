Vi söker en serviceelektriker i Norrort!
Vill du arbeta där teknik möter samhällsnytta? På Ragn-Sells är varje roll en del av något större. Ragn-Sells är ett familjeföretag i tredje generationen med stabil erfarenhet och ett starkt fokus på framtidens hållbara lösningar. Hos Ragn-Sells så bidrar du till en cirkulär framtid genom att säkerställa driften i anläggningar som gör verklig skillnad för miljön. Nu söker vi åt Ragn-Sells vägnar en serviceelektriker till deras avdelning El & Automation. Där kommer man ha en huvudsaklig placering i Högbytorp.Publiceringsdatum2026-03-04Om tjänsten
Som serviceelektriker hos Ragn-Sells så kommer du huvudsakligen arbeta inom industrimiljö, blir du en viktig del i att upprätthålla och utveckla deras tekniska system och produktionsanläggningar. Du arbetar primärt med service men även felsökning, reparation och installation inom el och automation i deras anläggningar på Högbytorp samt vid behov i Brista och Brännbacken.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
• Service och installation av el- och automationssystem
• Planerat och avhjälpande underhåll
• Arbete med styr- och reglerteknik
• Utveckling och förbättring av anläggningarnas el-infrastruktur, inklusive kraft, fiber och kommunikationsnät
• Förebyggande underhåll för att säkerställa hög driftsäkerhet
Du arbetar både självständigt och i nära samarbete med kollegor inom drift, underhåll och produktion. Rollen erbjuder en varierad vardag där problemlösning, teknik och utveckling står i centrum.
Vem är du?
Vi söker dig som har relevant yrkeserfarenhet som serviceelektriker, och du ska gärna ha gjort det på en industriell arbetsplats. Du har elektrikerutbildning eller motsvarande kompetens samt ECY-certifikat. B-körkort är ett krav. Har du erfarenhet av automation och industriella styrsystem är det meriterande.
Som person är du serviceinriktad, ansvarstagande, lösningsorienterad och noggrann. Du trivs med att arbeta både självständigt och i team och har ett strukturerat arbetssätt. Du uppskattar tekniska utmaningar och har ett genuint intresse för felsökning och förbättringsarbete.
Om verksamheten
Detta erbjuder Ragn-Sells:
• Arbete inom en av Sveriges viktigaste branscher
• En trygg och stabil arbetsgivare med långsiktigt fokus
• Kompetenta och engagerade kollegor
• Marknadsmässig lön, kollektivavtal, tjänstepension och friskvårdsbidrag
• Goda möjligheter till kompetensutveckling genom vår egen Akademi
