Vi söker en servicechef till utbildningsförvaltningen i Partille kommun
Partille kommun / Administratörsjobb / Partille Visa alla administratörsjobb i Partille
2026-04-17
, Göteborg
, Lerum
, Mölndal
, Härryda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Partille kommun i Partille
Är du en engagerad och serviceinriktad ledare som vill göra skillnad för dem vi är till för? Vi söker nu en servicechef som trivs med att utveckla både människor och verksamhet i en riktning som bidrar till att våra barn och elever når fullföljda studier.
Som servicechef i utbildningsförvaltningen ansvarar du för verksamhetsdrift inom främst områdena lokalvård och måltid där du leder din verksamhet genom såväl direkt ledarskap som genom arbetsledande befattningar i din organisation. Varje dag skall vi se till att våra lokaler är rena och funktionella och att våra barn och elever får ett gott bemötande, vällagad mat och en god service. Rollen omfattar även ett lokalansvar där du tillsammans med fastighetsägare planerar för underhåll och anpassningar av verksamhetens lokaler och miljöer.
Du ingår i avdelningens ledningsgrupp tillsammans med flera servicechefskollegor där vi har ett genuint och kollegialt samarbete för att leverera en hög service till våra verksamheter. Vi siktar på att ha ett gemensamt proaktivt förhållningssätt där vi driver olika projekt och har ett löpande utvecklingsarbete inom avdelningen som skall gynna dem vi är till för. Vi är en dynamisk verksamhet i ständig rörelse och har därför en ambition att hela tiden vässa oss och utveckla våra arbetssätt, metoder och kvalitet.
I vardagen samverkar du tätt med ledningsfunktioner och medarbetare inom skola och förskola för att tillsammans bidra och arbeta för våra barns och elevers måluppfyllelse. Publiceringsdatum2026-04-17Kvalifikationer
Vi söker dig som har en eftergymnasial utbildning inom serviceområdena måltid, lokalvård eller fastighetsteknik, alternativt annan utbildning eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Vi ser att du har tidigare chefserfarenhet, gärna från arbete inom områdena ovan eller från annan verksamhet där service till kund varit i fokus. Har du tidigare arbetat med underhåll av fastigheter är detta meriterande. Du har en god digital förmåga som är adekvat för uppdraget och B-körkort är ett krav.
Vi ser att du är en trygg och tydlig ledare som har förmågan att entusiasmera och motivera dina medarbetare. Som ledare i en stödorganisation har du ett flexibelt och lösningsfokuserat arbetssätt och du har en god förmåga att hantera situationer som ställer krav på snabbt agerande. Du har en god förmåga att samarbeta med olika funktioner och externa samarbetsparter och är skicklig på att anpassa din kommunikation utifrån person och situation.
För att trivas hos oss behöver du tycka om ett dynamiskt och omväxlande arbete där du kan och vill bidra i olika uppdrag som behöver hanteras i en kommunal verksamhet. Du är hjälpsam och samarbetsinriktad där du tillsammans med dina kollegor vågar testa nytt, omvärderar och utmanar i vardagen. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Din nya arbetsplats
Utbildningsförvaltningen ansvarar för kommunens barnomsorg och utbildningsverksamhet. Vår vision är att varje elev lämnar skolan med en stark självkänsla, rik på kunskap och kompetens och med tilltro till sin förmåga att tillsammans med andra skapa sin framtid. Eleven ska också minnas sin skoltid som trygg, rolig och lärorik.
Avdelningen för service och lokaler är en stödfunktion inom utbildningsförvaltningen som ansvarar för och ger driftservice inom följande av områden; lokalvård, måltid, vaktmästeri, skolskjuts och lokalplanering. Serviceleveransen är indelad i flera geografiska områden i kommunen där servicechef i varje område ansvarar för personal, budget och verksamhet.
Bra att veta
Vid chefsrekryteringar tillämpar Partille kommun arbetspsykologiska tester samt bakgrundskontroll.
Vid erbjuden anställning genomförs ID kontroll och att ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister ska uppvisas.
Datum för första intervjuer är satta till onsdagen den 13 maj.
Jobba i Partille
Partille kommun är en plats där allas lika värde står i centrum och där mångfald ses som en styrka. Med professionalitet i varje möte skapar vi drygt 3000 anställda trygghet, kvalitet och omtanke för både invånare och varandra. Här finns en stark framåtanda som driver utveckling och innovation, vilken främjas av närhet och korta beslutsvägar.
Läs mer om hur det är att arbeta i Partille kommun här: https://www.partille.se/arbetsmarknad--jobb/
Vi tar enbart emot ansökningar via vårt rekryteringssystem Varbi. Har du skyddad identitet, ring istället Partille kommuns växel, 031-792 10 00, och be att få prata med Rekryteringsenheten som hjälper dig vidare.
Partille kommun tar inte emot några personliga brev. Du kommer istället att få besvara ett antal enkätfrågor som blir en del i bedömningen vid urval.
Innan eventuell anställning behöver du uppvisa giltigt pass eller nationellt ID för kontroll av identitet och medborgarskap. Är du medborgare utanför Sverige, EU, ESS eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehålls-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Vi undanbeder oss kontakt med mediesäljare, rekryteringskonsulter och liknande för denna rekrytering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-03
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare: Partille kommun
(org.nr 212000-1272)
Gamla Kronvägen 34
)
433 33 PARTILLE
För detta jobb krävs körkort.
UF, Service och lokaler
Malin Oskarsson, Vision - för fackliga frågor partilleavdelningen@fv.vision.se 031-7929973
