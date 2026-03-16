Vi söker en Senior Souschef till vår event & bankettverksamhet - vikariat
Från hjärtat av Göteborg erbjuder Svenska Mässan Gothia Towers allt från stora mässor och event till oförglömliga hotell- och restaurangupplevelser. Vår verksamhet innefattar många starka varumärken som tillsammans skapar en unik och attraktiv mötesplats där vi varje år välkomnar nästan två miljoner besökare. Som medarbetare hos oss jobbar du tillsammans med ett stort, engagerat och sammansvetsat gäng och är med och utvecklar vår verksamhet, både nu och för framtiden.
Nu söker vi en engagerad och passionerad Senior Souschef till vikariat med uppdrag att ge våra gäster en fantastisk matupplevelse inom vår bankett & event verksamhet.
Om rollen
Som Senior Souschef arbetsleder du driften i köket. Du har hand om inventeringar, inköp, egenkontroll och ser till att lagar och avtal följs. Du ansvarar för en god arbetsmiljö i köket, säkrar efterlevnad av fastställda koncept och kvalitetskrav.
Som Senior Souschef avlastar du även vår köksmästare med vissa administrativa uppgifter samt stöttar vid rekrytering och bemanning.
Vem är du?
Vi söker dig som har ett brinnande intresse för matlagning och som alltid sätter gäster, kvalité, service och kollegor i fokus. Du är van att leda personal och ta stort ansvar i köket. För att lyckas i rollen ser vi att du har utbildning inom hotell och restaurang med kockinriktning eller motsvarande samt arbetserfarenhet av liknande tjänst, minst 3 år. Vi tror att du som söker har mycket goda kunskaper inom gastronomi, näringslära, köksekonomi och svinnhantering. Vidare har du en god förmåga att planera och strukturera arbetet effektivt.
Som Senior Souschef är du uppmärksam och lyhörd. Du gillar fartfyllda dagar, kan ta egna initiativ och är flexibel, kreativ och lösningsorienterad i din yrkesroll. Du ser din betydelse i nöjda gäster, är positiv och har lätt för att samarbeta och kommunicera. Du tar ansvar för att hålla en hög service- och kvalitetsnivå på det som du levererar. Du talar och skriver svenska och engelska obehindrat och har god datavana.
Din roll kräver ödmjukhet, mod och stort engagemang.
Varför skall du välja oss?
Vi är ett stort och sammansvetsat team med positiva och sociala kollegor. Med mycket glädje, mod och engagemang jobbar vi tätt ihop för att ge den bästa helhetsupplevelsen till våra miljontals besökare. Varje dag. Året om. Det är roligt att gå till jobbet eftersom vi får bidra till att skapa den mest attraktiva mötesplatsen i Europa. I vår dynamiska verksamhet finns mycket erfarenhet och kunskap inom olika yrkesområden. Eftersom vi har så många olika verksamheter finns ett stort antal möjligheter som kan sträcka sig över en hel karriär.
Med ditt intresse och din kompetens vill vi att du blir en viktig del av att utveckla och driva våra kök tillsammans med vår köksmästare Malin Boban och vår Culinary Executive Chef Fredrik Andersson.
Information om tjänsten
Tjänsten är ett vikariat fram till 2026-09-30 på 100% inom Unionens avtalsområde, med tillträde snarast möjligt. Arbetstiderna styrs av verksamhetens öppettider. Urval och intervjuer för rekryteringen sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum så sök tjänsten redan idag.
Vid frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta vår Culinary Executive Chef Fredrik Andersson, fredrik.andersson@gothiatowers.com
Välkommen med din ansökan!
Bli en del av vår värld - det är här vi skapar upplevelser för livet. Läs mer om oss på www.svenskamassan.se
och www.gothiatowers.com.
Inom Svenska Mässan Gothia Towers strävar vi efter en mångfald hos våra medarbetare och vi arbetar aktivt för att främja en inkluderande kultur. Våra kärnvärden - engagemang, samarbete och mod - är grunden för vår verksamhet och genomsyrar allt vi gör både internt och externt. Ersättning
Individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2026-03-30
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/20".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svenska Mässan Gothia Towers AB
(org.nr 559080-8290)
Inhouse Cold Kitchen
Fredrik Andersson 031-7088587
