Vi söker en Senior Product Owner med erfarenhet inom finans
2025-10-06
Vi söker en Senior Product Owner till spännande fintech-projekt i centrala Stockholm
Vi letar efter en erfaren Product Owner som vill vara med och driva utvecklingen i ett snabbväxande och teknikdrivet bolag inom finanssektorn. Uppdraget handlar om att modernisera och vidareutveckla bolagets dataplattform och digitala tjänster tillsammans med ett kunnigt och engagerat team.
Som PO kommer du att ha en central roll i att prioritera backlog, samla in krav från olika delar av verksamheten och vara länken mellan tech och affär. Du kommer att arbeta nära utvecklare, designers och stakeholders i ett tvärfunktionellt team.
Krav:
* Tidigare erfarenhet från finansbranschen eller reglerade miljöer
Meriterande:
• Erfarenhet av att jobba med datadrivna produkter eller plattformar
* Stark kommunikationsförmåga och vana att leda genom påverkan
Plats:
Centrala Stockholm (hybrid)
Låter det intressant? Hör av dig så berättar vi mer om uppdraget och teamet!
