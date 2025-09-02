Vi söker en Sektionschef till avdelningen LVP-PF
Fresenius Kabi AB / Chefsjobb / Uppsala Visa alla chefsjobb i Uppsala
2025-09-02
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Fresenius Kabi AB i Uppsala
, Upplands Väsby
, Upplands-Bro
, Järfälla
, Tierp
eller i hela Sverige
Fresenius Kabi är ett världsledande hälso- och sjukvårdsföretag inom klinisk nutrition, infusionsterapi, biologiska läkemedel och medicinsk teknik.
Fresenius Kabi står för forskning och kvalitet i utvecklingen av innovativa produkter och tjänster. Syftet är att tillhandahålla produkter för terapi och vård av kroniskt och svårt sjuka människor och att möta patienters olika behov både på sjukhus och i hemmet. Produkterna vi tillverkar säljs över hela världen och räddar liv varje dag.
Under mottot Caring for life sätter Fresenius Kabi människan i centrum: som patient, kund och medarbetare.
Om avdelningen
På LVP- PF tillverkar vi intravenösa näringslösningar. Avdelningen har 4st fyllnings maskiner som bemannas av runt 70st skiftgående operatörer . Som stöd för produktionspersonalen finns en dagtidsgrupp bestående av specialister och chefer .
Tillsammans är vi runt 80 st medarbetare på avdelningen.
Vi tror på ett värderingsstyrt ledarskap , att framgången ligger i att skapa rätt förutsättningar för medarbetaren , att följa upp och förstärka beteenden som ligger i linje med företagets värderingar . Publiceringsdatum2025-09-02Dina arbetsuppgifter
Som Sektionschef kommer du att ha ett mångsidigt och utvecklande uppdrag där du bland annat ansvarar för att:
Säkerställa att enheten uppfyller gällande krav och kontinuerligt utvecklas inom områden som arbetsmiljö, kvalitet och produktion
Leda, motivera och utveckla dina medarbetare för att skapa engagemang och nå avdelningens långsiktiga mål
Ta ansvar för den operativa produktionen samt den övergripande planeringen inom din enhet
Initiera, driva och delta i förbättrings- och förändringsarbete inom produktionsområdet
Ingå i avdelningens ledningsgrupp, där du tillsammans med fyra kollegor ansvarar för varsitt gränssnitt och bidrar till helheten.
Om dig
Du har förmågan att motivera och inspirera till goda resultat. Du främjar en öppen och tydlig kommunikation och är duktig på att bygga relationer på alla nivåer. Du är lyhörd för omgivningen, entusiasmerande, handlingskraftig och duktig på att hantera snabba förändringar. Då du inte dagligen kommer att träffa samtliga medarbetare behöver du ha förmåga att delegera ansvar och befogenheter.
Vi söker dig som har:
högskoleutbildning inom ekonomi eller teknik alternativt motsvarande relevant arbetslivserfarenhet
dokumenterad ledarerfarenhet med personal- och budgetansvar i liknande roll
mycket goda kunskaper att uttrycka dig på svenska och engelska i tal och skrift
erfarenhet inom GXP är meriterande
vi ser också mycket positivt på Lean / Six SigmaOm tjänsten
Tjänsten är en visstidsanställning i prövosyfte som efter 6 månader övergår i tillsvidareanställning efter överenskommelse mellan parterna.
Tillträde omgående.Om företaget
Vi är ett växande företag med cirka 1000 anställda i Sverige och över 40 000 anställda världen över. Vår stolthet för våra produkter genomsyrar hela företaget. I våra medarbetarundersökningar lyfts kollegorna, utvecklingsmöjligheterna och den familjära stämningen upp som några av de bästa sakerna med att arbeta på Fresenius Kabi.
Att vara en del i Fresenius Kabi är synonymt med att vara en del i en miljö med framtidsutsikter. Vi tror på vår personal och är passionerad i vår utveckling av alla våra medarbetare. Hur den utvecklingen ser ut har du stora möjligheter att påverka själv.
Fresenius Kabi har dessutom, för tredje året i rad , blivit utsedda till Karriärföretag och därmed en attraktiv arbetsgivare i Sverige tack vare våra unika karriärmöjligheter.
Vår globala organisation medför att det finns en stor variation av vägar att välja som ett led i din framtida utveckling.Kontaktuppgifter för detta jobb
Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef, Andreas Jansson via telefon, 0761018723 .
För fackliga kontaktpersoner kan du mejla till unionen-klubben@fresenius-kabi.com
för kontakt med Unionen och till akademikerforeningen@fresenius-kabi.com
för kontakt med Akademikerföreningen.
Varmt välkommen med din ansökan via länken. Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via e-mail eller post.
Urval och intervjuer sker löpande. Tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdag, tveka inte att skicka in din ansökan redan idag!
I vår rekryteringsprocess ingår tester, intervjuer, referenstagning samt bakgrundskontroll. Vid intervju ber vi dig uppvisa examensbetyg och relevanta intyg. För slutkandidat genomförs en nyanställningsundersökning hos vår företagshälsovård. Ersättning
enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Fresenius Kabi AB
(org.nr 556561-6058), http://www.fresenius-kabi.se Arbetsplats
Fresenius Kabi Jobbnummer
9487542