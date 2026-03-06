Vi söker en SDR / Säljstöd till Videobuddy!
Explainer AB / Säljarjobb / Malmö Visa alla säljarjobb i Malmö
2026-03-06
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Explainer AB i Malmö
Om rollen
Vill du kickstarta din karriär inom försäljning i ett kreativt SaaS-bolag i tillväxt? Vi söker nu en Sales Development Representative (SDR) som blir en nyckelspelare i vårt säljteam. I rollen har du 100 % fokus på att skapa nya affärsmöjligheter genom att identifiera, kontakta och kvalificera potentiella kunder - och boka möten åt våra Account Executives.
Du kommer att vara först på bollen i kundresan, vilket gör dig otroligt viktig för vår tillväxt. Vi erbjuder dig möjligheten att växa i en dynamisk och energifylld miljö där du får vara med och forma hur vi jobbar med försäljning.
Dina arbetsuppgifter
Identifiera och prospektera potentiella kunder (främst B2B)
Kontakta leads via mail, telefon och sociala medier
Boka och kvalificera möten åt våra Account Executives
Samverka nära säljteamet för att förbättra säljstrategi och pitch
Vara med och bygga upp processer för leadgenerering och bearbetning
Om dig
För att trivas i rollen tror vi att du:
Drivs av försäljning, kommunikation och att bygga relationer
Gillar att jobba mot tydliga mål och triggas av resultat
Har en positiv inställning och vill utvecklas snabbt i din roll
Är strukturerad, självgående och gillar att samarbeta
Krav
Tidigare erfarenhet av försäljning, kundkontakt eller liknande roll
God kommunikativ förmåga i tal och skrift, både på svenska och engelska
Starkt eget driv och initiativförmåga
Meriterande
Erfarenhet av B2B-försäljning, gärna inom SaaS eller media
Kunskap inom CRM-system (t.ex. Hubspot eller liknande)
Intresse för video, kommunikation eller tech
Om Videobuddy
Videobuddy är ett användarvänligt videoredigeringsverktyg som hjälper företag att skapa snyggt, rörligt innehåll snabbt och enkelt - utan tekniska hinder. Vi riktar oss främst till organisationer inom offentlig sektor, kommunikation och näringsliv som vill omvandla sitt budskap till professionell video.
Vi är ett växande bolag där idéer, kreativitet och handlingskraft uppmuntras. Hos oss får du ta ansvar, testa nytt och vara med på en spännande resa från tillväxt till etablering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-05
E-post: rasmus.bergmark@explainer.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Explainer AB
(org.nr 556948-5252), https://www.video-buddy.se/
Kärleksgatan 2a (visa karta
)
211 45 MALMÖ Arbetsplats
Videobuddy / Explainer Hello AB Jobbnummer
9780992