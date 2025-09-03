Vi söker en samtalsterapeut /KBT som vill jobba med utveckling!
2025-09-03
Vi söker nu samtalsterapeut /KBT till Vårdcentralen Cityhälsan Söder i Norrköping.
Är du får nya kollega?
Vårt erbjudande
Primärvårdscentrum Östergötland består av 33 regiondrivna vårdcentraler, Vårdcentrum Finspång, Barnhälsovårdsenheten, 1177- och jourcentraler kväll och helg och Allmänmedicinskt utbildningscentrum. Vi bedriver en bred primärvårdsverksamhet där vi erbjuder vård till alla genom hela livet; nyfödda, barn, ungdomar, vuxna, äldre och patienter i livets slutskede.
Vi är en framåtblickande organisation med stort fokus på bra arbetsmiljö, utveckling och god hälsa. Vi arbetar aktivt för att skapa förutsättningar för hållbart arbetsliv samtidigt som vi har ett utvecklingsinspirerat arbetssätt för att möta framtidens utmaningar inom primärvården. Hos oss finns goda utvecklingsmöjligheter för dig som vill göra karriär inom ditt yrke, bli chef alternativt gå vidare på andra sätt, genom exempelvis specialisering eller forskning.
Vi är en del av Region Östergötlands Primärvårdscentrum tillsammans med 32 andra regiondrivna vårdcentraler. Vårdcentralen ligger lättillgängligt i stadsdelen Hageby med goda förbindelser till resten av Norrköping och har idag cirka 15 000 listade patienter. Vi har välfungerande, välutrustade och trivsamma lokaler, samt ett utvecklingsinspirerat arbetssätt och bedriver en bred primärvårdsverksamhet. Vi är stolta över att ha en områdesprofil som präglas av mångfald där vi möter patienter i alla åldrar med många olika behov av vård. På vårdcentralen finns läkarmottagning, specialistsköterskemottagningar, sjuksköterskemottagning, äldrevårdsmottagning, barnhälsovård, psykosocial kompetens, dietistkompetens, fotvård och laboratorium. Vi ansvarar även för några äldreboenden samt hemsjukvård i listningsområde. Vi bedriver också en av tre utbildningsmottagningar i Region Östergötland på vår vårdcentral. Vi är cirka 65 medarbetare som trivs tillsammans i ett öppet arbetsklimat. Här arbetar vi tillsammans med samarbete och respekt för varandras kompetens, vårt mål är ett arbetsklimat där alla ska ha omväxlande arbetsuppgifter och kunna utvecklas i sin yrkesroll.
Dina arbetsuppgifter
Uppdraget innefattar bedömning och samtalsbehandling utifrån primärvårdens arbetssätt enligt IBH (integrerad beteendehälsa). I vårt befolkningsunderlag möter vi en större andel med psykisk ohälsa. Vi jobbar för att utveckla vårt arbetssätt och att närma oss civilsamhället genom att skapa ett teamarbete både inom vårdcentralen men också genom vårdgrannar och andra aktörer såsom intresseföreningar och patientorganisationer. Samtalsmottagningen jobbar tillsammans med övriga mottagningar för att behålla helhetssyn på patienten och vården.
Arbetsgrupp
Du kommer att vara en av två samtalsterapeuter och jobba i det närmaste teamet även tillsammans med rehabkoordinator. Du kommer att arbeta självständigt med samtalsmottagningen och kommer att ha möjlighet till nära samarbete med läkare och övrig personal för bästa effekt och resultat av behandlingen. Vi erbjuder regelbunden handledning.
Om dig
Du är grundutbildad socionom, psykolog eller annan utbildning som arbetsgivaren prövar likvärdigt. Krav är att du har en KBT steg 1 utbildning. Om du är legitimerad hälso- och sjukvårdskurator och har erfarenhet av primärvård är det meriterande. För att trivas hos oss lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper. Du har god samarbetsförmåga och känner dig trygg i din yrkesroll. Du har en hög grad av personlig mognad och kommunicerar på ett tydligt sätt. Du är en problemlösare självständigt men också tillsammans med andra. Du gör professionella bedömningar och kan påbörja och avsluta behandlingar genom att jobba strukturerat.
Du är driven och engagerad och har lätt för att skapa kontakter både inom och utanför organisationen. Vi arbetar i ett område där språkkunskaper och kulturkompetens kan vara viktiga. Vi har krav på svenska språkkunskaper i tal och skrift motsvarande C1 nivå.
Ansökan och anställning
Tjänsten är en tillsvidaretjänst på 100 % med möjlighet till deltid.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Sista dag att ansöka är 2025-09-21
Arbetsgivare Region Östergötland
Vårdcentralen Cityhälsan Söder
