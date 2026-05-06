Vi söker en samordnare till vår nya lokal i Timrå
2026-05-06
Vill du ha en central roll där du arbetar nära VD och är lite spindeln i nätet? Nu söker vi en strukturerad och driven samordnare som vill vara med och skapa ordning, framdrift och resultat.
Om rollen
Som samordnare blir du en nyckelperson mellan flera olika företag och ett viktigt stöd till VD.
Arbetsuppgifter:
* Annonsering i olika slag
* Sammanställning av material och underlag
* Ta fram rapporter och följa upp resultat
* Förbereda för event etc kopplat till kontoret
* Föra protokoll vid möten
* Stödja VD i det dagliga arbetet
Vi söker dig som:
* Är strukturerad, självgående och lösningsorienterad
* Har god administrativ förmåga och gillar ordning och reda
* Trivs i en central roll med många kontaktytor
* Är flexibel och kan hantera snabba förändringar i arbetet.
Hos oss får du en viktig roll med ansvar och möjlighet att påverka. Du blir en del av ett team med högt tempo och tydliga mål.
Låter det som något för dig? Hör av dig så berättar vi mer!
Anmäl ditt intresse till info@momentaint.com
och märk din ansökan med "samordnare". Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-05
E-post: info@momentaint.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Momenta i Bergeforsen AB
(org.nr 556245-6391)
Lundevägen 14 (visa karta
)
861 26 BERGEFORSEN Arbetsplats
Momenta I Bergeforsen AB Jobbnummer
9894858