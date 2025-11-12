Vi söker en samhällsintresserad upphandlare till vårt team
2025-11-12
Har du erfarenhet av att driva upphandlingar från start till mål? Trivs du med att leda projekt och samarbeta med både beställare och leverantörer? Vi söker en upphandlare som vill bidra till effektiva, hållbara och strategiska upphandlingar, som gör skillnad både för vår organisation och samhället i stort.
Om jobbet
Som upphandlare hos oss tillhör du ett engagerat och samarbetsinriktat team samtidigt som du får ett varierat uppdrag där du självständigt leder hela upphandlingsprocessen från behovsanalys till färdigt avtal. Du arbetar främst med entreprenadupphandlingar och ramavtal inom fastighetsområdet, men även andra typer av upphandlingar kan bli aktuella. Du stöttar våra beställare med förnyade konkurrensutsättningar och arbetar ihop med övriga verksamheten med uppföljning av avtal, avtalsefterlevnad och leverantörssamarbeten. Dessutom blir du en betydelsefull rådgivare till våra beställare och chefer, och bidrar till att höja kompetensen inom upphandling i hela verksamheten.
Poseidons upphandlingsenhet har en viktig roll i att utveckla och förvalta rutiner, mallar och anvisningar kopplat till inköpsprocessen och här blir du delaktig i detta förbättringsarbete. Teamet genomför även utbildningar inom upphandlingsfrågor för verksamheten, där du har möjlighet att bidra.
Hos oss blir du en del av vårt team med fyra upphandlare, en upphandlingsstrateg och en upphandlingschef - med kontor i Gamlestaden. För oss står samarbete, ansvar och drivkraft i fokus. Vi har ett nära samarbete inom enheten samt med övriga bolag i Framtidenkoncernen och Inköp- och upphandlingsförvaltningen. Det ger dig ett brett kontaktnät och stor variation i arbetsuppgifterna.
Om dig
Vi söker dig med eftergymnasial utbildning inom exempelvis upphandling, ekonomi, juridik eller annat för rollen relevant område. Vi vill att du har flera års erfarenhet av att självständigt driva upphandlingsprojekt enligt LOU och besitter god kunskap om upphandlingslagstiftningen. Det är meriterande om du har erfarenhet av entreprenadupphandling och/eller upphandling av serviceavtal inom fastighetsområdet och är väl förtrogen med tillhörande regelverk och allmänna bestämmelser såsom AB04, ABT06, ABK09 och AFF.
För att trivas och leverera i rollen behöver du vara analytisk och snabbt kunna identifiera kärnan i komplexa frågeställningar, samt föreslå genomtänkta lösningar. Du arbetar strukturerat, planerar och organiserar dina uppgifter på ett effektivt sätt och säkerställer att arbetet håller hög kvalitet inom givna tidsramar.
Som person är du ansvarsfull, nyfiken och proaktiv. Du tar initiativ, följer upp och ser till att saker blir gjorda - alltid med kvalitet och helhetsperspektiv i fokus. Liksom övriga teamet tar du ansvar för både dina egna arbetsuppgifter och bidrar aktivt till att gruppen når sina gemensamma mål och fokuserar på resultat som gagnar verksamheten och de vi är till för.
Vi vill dessutom att du, genom ett respektfullt och lyssnande förhållningssätt, ihop med ditt team bidrar till en positiv arbetsmiljö där det gemensamma uppdraget står i centrum. Vi på Poseidon ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi bygger plats för dig!
Bostads AB Poseidon är ett helägt dotterbolag till Förvaltnings AB Framtiden, som i sin tur ägs av Göteborgs Stadshus AB, helägt av Göteborgs Stad. Som stadens största bostadsbolag äger och förvaltar vi ca 28 700 bostäder i Göteborg. Vi arbetar decentraliserat i sju distrikt, nära våra hyresgäster.
Vi intervjuar sökande löpande. Vi gör bakgrundskontroll av slutkandidater.
Sista dag att ansöka är 2025-11-30
