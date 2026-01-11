Vi Söker En Säljpartner/agent Till Aquasafers I Göteborgsområdet
Norseq Group AB / Säljarjobb / Höganäs Visa alla säljarjobb i Höganäs
2026-01-11
, Bräcke
, Helsingborg
, Ängelholm
, Bjuv
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Norseq Group AB i Höganäs
Vi söker en säljpartner/agent till AQUASAFERS i Göteborgsområdet
Det är en gyllene chans för dig som har tankarna på att bli egen företagare på sikt, eller redan är det.
Vi söker nu en driven och ansvarstagande säljpartner som tillsammans med en etablerad partner i Göteborgsområdet vill ansvara för försäljningen av AQUASAFERS produkter, system inom vattenläckage, skräddarsytt efter kundens behov.
I rollen har du ett helhetsansvar för affären - från prospektering och kundkontakt till genomförande, projektuppföljning och besiktning. Du arbetar självständigt, bygger ditt eget nätverk med hantverkare, driver dina egna projekt och ansvarar för att nå en högt uppsatt budget.
Tjänsten är 100 % provisionsbaserad, vilket innebär mycket goda möjligheter att påverka din inkomst. Rollen passar dig som trivs med stort eget ansvar, frihet under ansvar och som har ett starkt eget driv och har en entreprenörsanda.Publiceringsdatum2026-01-11Dina arbetsuppgifter
• Uppsökande försäljning och kundbearbetning, både telefon och fysiska möten
• Ansvara för hela säljprocessen från prospekt till avslutat projekt
• Projektuppföljning och besiktning
• Budget- och resultatansvar för din egen affär
• Bygga relationer med egna hantverkare, fastighetsägare samt BRF:er
Vi söker dig som:
• Är självgående och ansvarstagande
• Har ett tydligt affärsdriv och trivs i en provisionsbaserad roll
• Har teknisk förståelse och kan sätta dig in i tekniska produkter
• Har erfarenhet av uppsökande försäljning
• Inger förtroende och är trygg i dig själv
• Har lätt för att möta olika sorters människor, på olika nivåer
Meriterande:
• Uppsökande B2B-försäljning
• Erfarenhet av tekniska installationer eller byggrelaterade projektKvalifikationer
• God datorvana
• Körkort och tillgång till egen bil
Om AQUASAFERS:
Vi erbjuder en roll med stor frihet, tydligt ansvar och mycket goda utvecklings- och inkomstmöjligheter för rätt person.
AQUASAFERS är i en uppbyggnadsfas, för rätt person finns det stora möjligheter att vara med och påverka.
Från 1 januari 2026 skärptes Säker Vatten-reglerna, det ökar efterfrågan och orderingång. Med bra produkter som ligger i tiden ser vi ljust på framtiden.
Låter det som ett jobb som passar dig? Då ansöker du genom att skicka in CV och ett kort och trevligt personligt brev till info@aquasafers.com
Vid frågor är du välkommen att kontakta Joakim Nordström på +46 732 57 33 28 eller joakim@aquasafers.com
AQUASAFERS säljer spännande produkter inom vattensäkerhet. Vi samarbetar med ett svenskbaserat företag som har Europas bredaste sortiment av system och produkter som förebygger vattenskador. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-10
E-post: info@aquasafers.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Agent/Partner Göteborg". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Norseq Group AB
(org.nr 559533-6453)
Nätvägen 34 (visa karta
)
263 92 JONSTORP Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9677383