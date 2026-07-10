Vi Söker En Säljare Till Salab I Sveg
Vemdalen Experience AB / Säljarjobb / Härjedalen Visa alla säljarjobb i Härjedalen
2026-07-10
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Älskar du att träffa människor, göra affärer och hjälpa kunder att hitta rätt?
På SALAB säljer vi inte bara produkter. Vi säljer upplevelser, fritid, arbetsredskap och lösningar som gör vardagen enklare för våra kunder.
Hjälp ena dagen hjälper en kund hitta sin drömsnöskoter inför vintern. Nästa dag hjälper du en barnfamilj att välja rätt robotgräsklippare från Husqvarna eller en ny tvättmaskin från Elon. Ingen dag är den andra lik – och det är precis därför vi älskar det vi gör.
Nu söker vi en positiv, social och engagerad säljare som vill bli en del av vårt team i Sveg.
Om SALAB
SALAB har funnits i över 40 år och är idag en självklar destination för kunder i Härjedalen som söker kvalitet, service och kunnig rådgivning.
Vi är återförsäljare för några av marknadens starkaste varumärken:
Polaris
CF Moto
Husqvarna
Elon
Suzuki
Linder
Klim
Tillsammans med vårt systerbolag VEMA Motor och Vemdalen Experience fortsätter vi att växa och utveckla verksamheten.Publiceringsdatum2026-07-10Om tjänsten
Det här är framför allt en tjänst för dig som älskar försäljning.
Vi söker inte någon som bara vill stå bakom en disk. Vi söker dig som tycker att det roligaste som finns är att träffa människor, förstå deras behov och hjälpa dem att hitta rätt produkt.
Hos oss får du sälja:
Snöskotrar
Fyrhjulingar
Båtar
Skog- och trädgårdsmaskiner
Robotgräsklippare
Vitvaror
Hushållselektronik
Personlig utrustning
Nytt och begagnat
Tillbehör och reservdelar
Du kommer att ha daglig kontakt med både privatpersoner och företag och arbeta med hela försäljningsprocessen – från första kundmötet till leverans. Även inbyten och inköp förekommer i tjänsten.
Vem är du?
Vi tror att du känner igen dig i flera av de här påståendena:
✔ Du tycker om att träffa nya människor.
✔ Du är serviceminded och vill alltid ge kunden ett riktigt bra bemötande.
✔ Du tycker om att göra affärer.
✔ Du är positiv och ser möjligheter istället för problem.
Tidigare erfarenhet
För oss är personligheten viktigare än ett perfekt CV.
Körkort B krävs för tjänsten och har du även BE är det meriterande.
Det är meriterande om du har arbetat med försäljning tidigare, särskilt av fordon, maskiner eller hemelektronik. Vi värdesätter dock också dig som är serviceminded med ett starkt motorintresse och nyfikenhet om branschen!
Vi erbjuder
Hos oss får du arbeta i en bransch där många av våra produkter är människors stora intressen. Du blir en del av ett engagerat team med korta beslutsvägar där du får stor frihet och möjlighet att påverka.
Vi erbjuder ett varierande arbete, med marknadens ledande varumärken i ett härligt och kunnigt team på en arbetsplats där service och kundrelationer står i centrum. Samt möjlighet till utveckling och avancemang.
Skicka din ansökan redan idag!
Mejla CV och personligt brev till pontus@vemdalenexperience.se
senast 9 augusti, men gärna tidigare då vi jobbar med löpande urval. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09
E-post: pontus@vemdalenexperience.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan Säljare SALAB". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vemdalen Experience AB
(org.nr 556935-6727), https://www.salab.nu/
Järnvägsgatan 3 (visa karta
)
842 32 SVEG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Salab Jobbnummer
9999016