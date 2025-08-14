Vi söker en säljare till området Lund/Malmö
2025-08-14
Din roll Som säljare hos oss arbetar du självständigt där du skapar och följer din egen säljplan. Du är driven och resultatorienterad. I rollen som säljare kommer du att arbeta med både nykundsförsäljning samt merförsäljning som får dig att nå uppsatta mål. Du hittar ständigt nya leads och möjligheter. Nykundsförsäljningen är en uppsökande verksamhet, och de fysiska och digitala kundbesöken planerar och genomför du själv. Detta sker via kundbesök till både nya som såväl gamla kunder.
I rollen ingår också en del administration kring säljarbetet, såsom offerthantering, avtalshantering och marknadsbearbetning. Du deltar vid försäljningsaktiviteter och diverse event som tex nätverksträffar. Din nyfikenhet är en tillgång då du aktivt letar efter nya affärsmöjligheter för både din egen och bolagets utveckling.
Arbetsuppgifter Bygga din egen försäljningspipe genom uppsökande av leads Genomföra fysiska och digitala hembesök. Säljplanering med hjälp av bland annat aktivitetsplan Proaktivt arbete med merförsäljning på befintliga kunder Du som person HomeMaid söker dig som har erfarenhet av uppsökande försäljning och drivs av att nå uppsatta mål. I din roll behöver du ha en god kommunikations- och anpassningsförmåga och vara drivande och effektiv i ditt sätt att arbeta. För att trivas i rollen ska det vara naturligt för dig att arbeta strukturerat i ett högt tempo utan att tumma på affärsmässighet. Du behöver vara bekväm i kunddialoger och se det som en självklarhet att ta initiativ till samtal och möten. Vidare har du en nyfikenhet som hjälper dig att identifiera nya affärsmöjligheter som främjar både din och bolagets utveckling. Du är en god representant för bolaget genom din positiva inställning, pålitlighet och din förmåga att snabbt inge förtroende.
Vi söker dig som är- Självgående, driven och engagerad Ansvarsfull Inkluderande och respektfull i kontakt med olika människor. Lösningsorienterad För att lyckas i rollen tror vi att du har- Erfarenhet inom uppsökande försäljning God samarbetes- och kommunikationsförmåga. God dator- och systemvana, med fördel erfarenhet från LIME Flytande svenska och goda kunskaper i tal och skrift Innehar körkort och bil Möjlighet att arbeta flexibla arbetstiderPubliceringsdatum2025-08-14Om tjänsten
I huvudsak är dina arbetstider förlagda dagtid, måndag till fredag. Resor samt övernattningar förekommer, framför allt i samband med interna utbildningar.
Teamet består idag av flertalet interna tjänstemän, Säljare samt Teamledare och Serviceassistenter. Tillsammans arbetar ni för att bli ännu bättre - Bättre tillsammans.
Placering: Lund/Malmö
Anställning: 100%, 6 månader provanställning. Tillträde: Enligt överenskommelse.
Ansök senast: Rekryteringen sker löpande så skicka gärna in din ansökan snarast.
Varmt välkommen med din ansökan!
Sedan mitten av 90-talet har HomeMaids medarbetare hjälpt tusentals kunder till en renare, mer trivsam vardag genom att serva med hemstädning, företagsstädning, fastighetsstäd, fönsterputs och mycket mer. Detta är den enkla, tydliga idé på vilken HomeMaid grundades 1997: Att göra vardagen lättare för sina kunder. Det visade sig snabbt vara ett framgångskoncept.
Sedan 2000 ligger huvudkontoret i Halmstad, men HomeMaid finns idag från Skåne i söder till Sundsvall i norr. Bolaget är börsnoterat sedan november 2005. Som medlem i Almegas branschorganisation för hushållsnära tjänster driver vi frågan om försäkringar, pensionsavtal och trygghet på arbetet. Vi har självklart kollektivavtal och bygger tillsammans med våra ca 1000 medarbetare en bra värderingsstyrd arbetsplats med visionen Bättre tillsammans. Läs gärna mer på homemaid.se/jobba hos oss. Ersättning
