Vi söker en säljare till Nova Industri AB.
2026-03-17
Nova Industri är en ledande tillverkare av metallkomponenter och tjänster för industrin. Med avancerad CNC-teknik och djup materialexpertis levererar Nova högkvalitativa och hållbara produkter som uppfyller stränga branschstandarder. Vi är dedikerade till kvalitet och hållbarhet och är certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001.
Om rollen
Vi söker en social och handlingskraftig säljare som har lätt att skapa förtroende och bygga långsiktiga kundrelationer samt ett äkta tekniskt intresse och grundläggande förståelse för exempelvis CNC-bearbetning och svetsning.
Som säljare hos oss kommer du att arbeta med prospektering, utveckling samt att vårda befintliga och nya kunder. Att identifiera nya affärsmöjligheter och därefter sätta strategi, mål och genomförande gör att rollen är bred.
På Nova Industri kommer du att bli en viktig del i vår tillväxt- och utvecklingsresa.
Kandidatprofil
Vi söker dig som har utmärkt kommunikationsförmåga och kan uttrycka dig klart och koncist i tal och skrift både på svenska och engelska. Du har god social kompetens och lätt för att skapa förtroendefulla kundrelationer. Rollen passar dig som är motiverad, resultatorienterad och villig att lära och utvecklas.
För att lyckas i rollen är det viktigt att du kan identifiera kundens behov samt föreslå möjliga lösningar. Du trivs i en miljö där du får arbeta både självständigt och som en del av ett team för att nå gemensamma mål och skapa en positiv arbetsmiljö.
Kvalifikationer och meriter
Gymnasieexamen; det är meriterande om du har gått ett program med teknisk inriktning.
Meriterande är erfarenhet av B2B-försäljning, gärna från tillverkningsindustrin.
Du har erfarenhet av att arbeta genom hela försäljningskedjan, från prospektering till produktleverans.
Du har goda kunskaper i Microsoft-paketet, särskilt PowerPoint och Excel.
Svenska och engelska i tal och skrift är ett krav.
Känner du att detta är något för dig? Intervjuer kommer att ske löpande och sista ansökningsdag är den 7 april 2026. Vi ser fram emot att höra från dig.
Sista dag att ansöka är 2026-04-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nova Industri AB
(org.nr 556647-6247), https://www.novaindustri.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9802103