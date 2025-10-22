Vi söker en säljare till Coop Ersboda i Umeå Vad söker du?
Coop Nord Ekonomisk Fören / Butikssäljarjobb / Umeå Visa alla butikssäljarjobb i Umeå
2025-10-22
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Coop Nord Ekonomisk Fören i Umeå
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige
Vi söker en säljare till vår kvartersbutik Coop Ersboda i Umeå Vad söker du?
Coop Nord erbjuder omväxlande jobb med stora utvecklingsmöjligheter i en bransch i ständig förändring. Vi är målinriktade och brinner för att skapa branschens bästa kundmöte.
Hos oss arbetar vi hårt tillsammans varje dag för att hela tiden bli bättre och ge våra ägare, medlemmarna, största möjliga nytta. Om du är framåtlutad och gillar att vara i rörelse kommer du att trivas hos oss. Och vill du göra karriär så uppmuntrar vi till det!
Vi värdesätter en god balans mellan arbete och fritid och vill att du ska ha tid att njuta av ditt privatliv. Umeå gör det enkelt att kombinera aktiv fritid med arbete. Umeå har det mesta du kan behöva pluss utmärkta möjligheter till friluftsliv, med närhet till naturen .
I ditt arbete som säljare ingår att:
- Skapa den bästa kundupplevelsen i butiken med ett personligt bemötande, matglädje och inspiration i fokus
- Delta i relevanta delar av den dagliga butiksdriften
- Bidra till en kultur där vi bryr oss om varandra och når resultat genom samarbete
- Arbeta aktivt med hållbara val i butik
Vi har öppet när våra kunder vill handla, vilket innebär att arbetet innehåller varierade arbetstider dag, kväll och helg. Tjänsten är ett vikariat på 30 timmar i genomsnitt med tillträde enligt överenskommelse och varaktighet tom april 2026.
Vad krävs av dig? För att du ska trivas i rollen som säljare tror vi att du
- älskar service och kundkontakt
- är en lagspelare
- trivs med ett varierat arbete och ett högt tempo
- är nyfiken att lära dig nya saker
Fina förmånerFörutom ett kul jobb där du har stora chanser att utvecklas erbjuder vi också en hel del förmåner, som friskvårdsbidrag, lojalitetsrabatt och chans till bonus. Vi tror att där finns något som passar dig. Läs mer om alla våra förmåner på coopnord.se coop.se/Globala-sidor/OmKF/Konsumentforeningar/Coop-Nord/jobba-hos-oss/
Visst låter det intressant? Bra! Vi ser fram emot din ansökan.
Ansökningsprocessen
Som ett led i vårt arbete mot en så rättvis och fördomsfri rekryteringsprocess som möjligt har vi i denna process valt att samarbete med Hubert.ai. Efter ansökan kommer du om du är aktuell för tjänsten att bjudas in till in en chatt-baserad intervju med vår virtuella rekryteringsassistent Hubert. Genomför den så fort du har möjlighet. Intervjun tar cirka 10-15 min att genomföra. Kolla gärna denna artikel innan intervjun för tips och tricks.
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdatum.
För att dina personuppgifter ska behandlas korrekt tar vi endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem. Ansökningar via mejl kommer inte med i vårt urval pga GDPR-rutiner.
Coop Nord är en konsumentförening som ägs av över 335 000
medlemmar. Vi är den enda genuint norrländska matvarukedjan och har
runt 85 butiker i Västerbotten, Västernorrland och Jämtland.
I Coop Nord jobbar vi hårt tillsammans för att ge våra medlemmar största möjliga nytta. Varje dag ska de
hitta prisvärd, hållbar matglädje till fest och vardag i våra butiker. Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Coop Nord Ekonomisk Fören
, https://www.coop.se/coopnord Arbetsplats
Coop Nord Jobbnummer
9570079