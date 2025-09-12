Vi söker en säljare som gillar tempo och teamwork
2025-09-12
Om företaget
Nu är det en tid sedan du kom tillbaka från Semestern - är du beredd att sätta punkt för ett antal framgångsrika år som säljare? Du vet vad du är värd, kanske det är dags att bygga en ny CV-rad? Industrisupport har sedan 1999 varit en stabil och uppskattad rekryterings- och bemanningsleverantör till tillverkningsindustrin i Värmland och Närke. Vi växer i Karlskoga och Örebro och rekryterar nu ytterligare en kundansvarig säljare.
Hos oss får du arbeta nära några av Sveriges mest spännande industriföretag. Du blir en nyckelperson i ett team där din erfarenhet tas på allvar, där du får frihet att påverka och möjlighet att växa - både professionellt och personligt. Vi söker dig som vill mer, som vill jobba smartare och som är redo för något bättre.Arbetsuppgifter
Älskar du affärer, högt tempo och att ligga steget före? Som säljare hos oss tar du initiativ, leder säljmöten även när du är gäst och tvekar inte när det är dags att fatta beslut. Du vet att det är du som gör skillnaden - och du gillar det ansvaret.
Här får du jobba med några av Sveriges mest intressanta industriföretag. Du bygger relationer, hittar lösningar och stänger affärer. Du får frihet, förtroende och fullt stöd - men det är du som driver på affärerna samt skapar och fördjupar kundrelationerna.Profil
Vi söker dig som jobbar som säljare mot industrisektorn idag och som har starka band till dina kunder. Du är orädd, snabbfotad och självgående. Du gillar att ta ansvar och driva affärer från start till mål. Du tänker strategiskt men agerar direkt. Du trivs med att vara ute hos kund, boka luncher och hålla dialogen levande och du ringer gärna kunder från bilen mellan kundbesöken.
Om Industrisupport
Industrisupport är ett auktoriserat rekryterings- och bemanningsföretag med kontor och kunder på flera orter. Vi arbetar med både tjänstemän och kollektivanställda inom olika branscher. Du erbjuds nu en roll med stort utrymme att påverka. Industrisupport är ett starkt varumärke och vi ger dig möjlighet att växa både i affärer och ansvar. Vi erbjuder en arbetsmiljö där tempo, prestation och personlighet uppskattas. Välkommen till oss! Ersättning
Fast lön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-14
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare

Industri Support Värmland AB
Petra Henriksson
petra.henriksson@industrisupport.com

Jobbnummer
9507109