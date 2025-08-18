Vi söker en säljare som gillar tempo och teamwork
2025-08-18
Är du en erfaren säljare med starka branschkontakter och ett gott renommé inom industrin? Industrisupport söker nu en driven och relationsskapande säljare som vill vara med och utveckla vår affär inom bemanning och rekrytering. Du kommer att arbeta med några av Sveriges mest spännande industriföretag i Karlstad, Karlskoga och Örebro - och vi söker dig som vet hur man bygger förtroende, skapar värde och levererar lösningar som gör skillnad.
Våra kontor finns i Karlskoga, Karlstad, Örebro och Sunne. Vårt huvudkontor finner du i Arvika. Fokus för dina säljaktiviteter blir mot kunder i Östra Värmland och Örebro län. Vi erbjuder:
• En spännande och utmanande roll i ett framgångsrikt företag
• Möjlighet att påverka och bidra till företagets fortsatta utveckling
• En stimulerande arbetsmiljö med högt tempo och engagerade kollegor
• Vi kan garantera att du kommer att utvecklas, både som människa och i din yrkesroll
Är du redo att ta nästa steg i din karriär och bli en del av vårt engagerade team?
Vi ser fram emot att höra från dig!
Tillsättning och kontakt med sökanden sker efter sommaren.Arbetsuppgifter
Som säljare hos oss är du kundens förlängda arm ute på arbetsmarknaden. Det innebär att kunna lyssna på djupet till kundernas behov, göra träffande GAP-analyser och presentera lösningar som inte bara uppfyller - utan överträffar kundernas förväntningar. Internt hos oss har säljaren en viktig roll när det gäller att driva på och entusiasmera kollegor, bevaka vad som kommer ut processen och kritiskt granska och ifrågasätta resultatet med kundnöjdhet och affärsmässighet som ledord. Du kommer bland annat att:
• Identifiera och utveckla nya affärsmöjligheter genom samtal, kundbesök och affärsförslag
• Bygga och underhålla starka relationer med kunder
• Arbeta nära rekryteringsteamet för att säkerställa att kundbehov och förväntningar uppfylls
• Bidra till företagets tillväxt genom att nå och överträffa försäljningsmålProfil
Vi söker dig som är affärsmässig och resultatdriven med förmåga att greppa hela affären från förfrågan till leverans. Vi söker dig som:
• Har tidigare erfarenhet av försäljning, gärna inom tjänster riktade till tillverkande företag
• Är resultatorienterad och beredd att gå den extra milen för att uppnå dina mål
• Är kommunikativ och har lätt för att skapa och vårda kundrelationer
• Är positiv och ser möjligheter där andra ser hinder
• Gör bra affärer och sköter dem snyggt
Vi tror att du har en stark personlighet med integritet och egna visioner. Kom och berätta för oss vem du är!
Om Industrisupport
Industrisupport är sedan 1999 ett auktoriserat rekryterings- och bemanningsföretag med kunder och kontor på flera orter. Vi rekryterar inom olika yrkesområden. Alla är välkomna att söka, men undvik information om etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening, hälsa eller sexuella läggning i din ansökan. Varmt välkommen till oss på Industrisupport!
