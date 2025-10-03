Vi söker en säljare för reservdelar - Örebro
2025-10-03
Är du en strukturerad och kommunikativ person som trivs i en varierad roll där administration, kundkontakt och analys går hand i hand? Då kan detta vara tjänsten för dig!
Som säljare i vårt materialförsäljningsteam blir du en central aktör med helhetsansvar för kundprocessen. Du driver försäljning, hanterar kunddialoger, tar fram erbjudanden och följer upp leveranser, samtidigt som du bidrar till förbättringar och säkerställer att teamet når sina mål. Rollen är bred och ger stora möjligheter att utveckla både din försäljning och ditt affärsmannaskap.
Placering: Örebro
Anställningsform: Tillsvidareanställning, med en provanställning under första 6 månaderna
Dina ansvarsområden
I rollen som säljare får du ett brett ansvar:
* Helhetsansvar för kundprocessen - från första kundkontakt och behovsanalys, via framtagning av erbjudanden och offert, prisförhandling, inköp och planering samt säkerställa leverans och fakturering.
* Ansvar för registrering och att följa upp reklamationer - du har ett helhetsansvar för denna process
* Sammanställa KPI:er och underlag för rapportering.
* Delta aktivt i förbättringsarbete kopplat till metodik och processer.
* Bidra med marknadsanalyser och segmentstrategier.
* Arbeta aktivt med kundbearbetning/ kundvård/ kunddialog/ kundmöten
* Vara kundens röst internt och säkerställa nära ett samarbete med inköps-, logistik- och andra funktioner.
* Leda kundmöten tillsammans med nödvändiga interna kompetenser/ resurser
* Leda försäljningsuppdrag och ta fram offerter i linje med mål och budget.Publiceringsdatum2025-10-03Profil
För att lyckas i rollen tror vi att du har:
* Gymnasieutbildning med teoretisk inriktning.
* 2-4 års erfarenhet av försäljning eller administrativt arbete inom närliggande område.
* Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift (spanska är meriterande).
* God systemvana, erfarenhet av affärssystem och Microsoft Office.
* Förmåga att agera professionellt med en kommersiell och lösningsorienterad inställning.
Meriterande är erfarenhet från transportsektorn, fordonsservice/underhåll eller tågbranschen, samt projektledning och kunskap om kvalitetssystem/ekonomi.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som:
* Trivs i ett högt tempo och gillar att ta initiativ.
* Är självgående men samtidigt en lagspelare.
* Är kommunikativ, analytisk och har ett kommersiellt mindset.
* Är bekväm med förändringar och bidrar gärna med nya idéer och förbättringar.
Vi erbjuder:
* Friskvårdsbidrag på 4 000 kr per år
* Ersättning för läkarkostnader och receptbelagd medicin upp till högkostnadsskyddet
* Kompetensutveckling och interna utbildningar
Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi Master-testerna OPTO och CORE. Vi gör även bakgrunds- och ID-kontroll på alla som erbjuds anställning. Kontaktuppgifter för detta jobb
Har du frågor om tjänsten? Kontakta gärna Leissa Ayeva via e-post leissa.ayeva@euromaint.com
eller telefon 073-719 2475.
Vi ser fram emot din ansökan senast 16 oktober 2025! Tjäsnten kan tillsättas innan sista ansökningsdag så vänta inte med din ansökan!Om företaget
Euromaint är Sveriges ledande leverantör av underhållstjänster för järnvägsfordon. Genom vårt arbete bidrar vi till en hållbar och effektiv infrastruktur - en nyckel i samhällets omställning till klimatsmarta transporter.Vi har verkstäder från Luleå i norr till Malmö i söder och är cirka 1000 medarbetare (2024). Med en omsättning på cirka 2 000 MSEK och ägare i den spanska tågtillverkaren CAF står vi starkt rustade för framtiden. Hos oss blir du en del av en inkluderande och dynamisk organisation där mångfald, engagemang och samarbete är grunden för vår framgång. Ersättning
Undefined Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "4001-43693023". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Euromaint Rail AB
(org.nr 556032-2918), https://euromaint.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Leissa Ayeva 073-719 2475. Jobbnummer
9539141