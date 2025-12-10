Vi söker en sågverksoperatör till vår anläggning i Sikfors!
2025-12-10
Är du noggrann och stresstålig? Vill du ha en ansvarsfull roll med omväxlande arbetsuppgifter och med goda möjligheter till lärande och utveckling? Då kan detta vara jobbet för dig!
OM TJÄNSTEN
Som sågverksoperatör kommer du att ta dig an varierande uppgifter och ansvarsområden. Vanliga arbetsmoment är,
• drift och övervakning av maskiner och utrustning inom produktionslinjen
• säkerställa produktkvalitet genom visuell kontroll och mätning
• identifiera och åtgärda tekniska problem som kan uppstå under drift
• utföra maskininställningar och justeringar för olika produktkategorier
• medverka i förebyggande underhåll och enklare avhjälpande åtgärder
ÄR DU VÅR NYA MEDARBETARE?
Vi på Stenvalls strävar mot att bygga starka, tillitsfulla och självgående arbetsgrupper. Därför söker vi medarbetare som är samarbetsinriktade och lösningsfokuserade, sporras av utmaningar och stimuleras av att uppnå gemensamma mål.
VIKTIGA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ROLLEN ÄR
• intresse för arbete i en produktionsmiljö
• villig att lära och utvecklas inom trä och teknik
• engagerad, strukturerad och noggrann
• förmåga att arbeta i varierande tempo
• god kommunikations- och samarbetsförmåga
• möjlighet att arbeta skift och oregelbundna tider
Vi arbetar ständigt med förbättringar av arbetsmiljön, tex genom att undanröja risker och säkerhetsbrister. Dock innebär arbetet som sågverksoperatör att du vistas i en industriell miljö där buller, fysiska moment och varierande arbetsställningar förekommer i olika grad. Du behöver ha god fysisk förmåga, tex klara att arbeta stående under längre perioder och även kunna utföra uppgifter såväl inomhus som utomhus i olika temperaturer. Arbete med maskiner och rörliga delar ställer höga krav på säkerhet och riskmedvetenhet för att förebygga olyckor och skador.
DESSUTOM ÄR DET MERITERANDE MED
• tidigare erfarenhet inom träindustrin
• erfarenhet från annan tillverkande industri
• utbildning mot industri och/eller träteknik
VÅRT ERBJUDANDE TILL DIG
• ett familjärt arbetsklimat med en stark vi-känsla
• möjlighet att lära och utvecklas som yrkesperson och individ
• generöst friskvårdsbidrag och personalrabatter inom Stenvalls Trä koncernen
ÖVRIGT
I denna rekrytering har valt att använda oss av några urvalsfrågor som du ombeds att besvara i samband med att du skickar in din ansökan. Tjänsten är en tillsvidareanställning med inledande provanställning på 6 månader. Vi vill också informera om att vi arbetar med löpande urval för intervjuer, vilket innebär att tjänsten kan bli tillsatt före sista ansökningsdag. Sök därför redan idag!
Välkommen med din ansökan!
Alla former av direktkontakt som inte berör frågor om tjänsten, till exempel från bemannings- och rekryteringsföretag eller annonssäljare, undanbedes vänligen men bestämt.
Vi är ett genuint familjeföretag som startades som ett snickeri i Sikfors i Norrbotten 1947. En by omgiven av skog, en skog som vi brukat och förädlat sedan dess. Det är ingen överdrift att säga att vi är hemma i skogen och att vi verkligen brinner för vår hembygd.
Det är kanske därför vi allt sedan starten alltid jobbat för att nyttja den skog vi tar i anspråk så ansvarsfullt som möjligt. Utnyttja alla delar. Optimera uttaget. Därför förädlar vi även klentimmer där andra gör flis av de stockarna. Vi tänkte också cirkulärt och resurseffektivt långt innan vi visste vad hållbarhet var.
För oss är det självklart att återinvestera våra vinster i att utveckla vår verksamhet och indirekt vara en motor för näringslivet i landsbygden. De senaste åren har vi återinvesterat inte mindre än en miljard i ny teknik och förbättrad verksamhet.
I dag är vi 562 anställda på 22 verksamhetsorter som omsätter 2,3 miljarder.
Vi har utvecklats till en koncern, från sågkedja till butikskedja. Idag äger Stenvalls 12 XL-BYGG-butiker. I koncernen har vi också utvecklat flera andra bolag inom olika specialområden, bland annat Kallax Flyg och Genesis IT. En utvecklingsresa som vi bara börjat. För entreprenörskapet är vår livsnerv, att hela tiden utvecklas och bli bättre.
