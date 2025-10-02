Vi söker en Restaurang & Bankettchef till Scandic Star Lund, heltid
2025-10-02
På Scandic Star Lund, i hjärtat av Skåne, har vi skapat vår egen piazza med inspiration från den skånska torghandeln. Vi är en av södra Sveriges främsta mötesarenor med konferensmöjlighet för över 400 personer i vår egen teater samt plats för 450 middagsgäster i festvåningen.
Vi som arbetar på hotellet är ett härligt gäng med stark gemenskap. Vi ser efter varandra, hjälper till där det behövs och ser utveckling som en naturlig del av vårt arbete. Hos oss är en god stämning bland våra medarbetare är det viktigaste för att kunna ge våra gäster en hotellupplevelse i världsklass.
Vi söker en Restaurang & Bankettchef till Scandic Star Lund.
På Scandic arbetar alla tillsammans för att skapa en gästupplevelse i världsklass under gästens hela vistelse. Som är du den som motiverar, driver, utvecklar och engagerar alla i teamet att ta ett stort eget ansvar för att förbättra arbetssätt och service i takt med att omvärlden förändras. Vi är nämligen övertygade om att det är när du får utvecklas och bidra med all din kompetens, som vi överträffar gästens förväntningar och vi får även väldigt roligt på jobbet!
Vad innebär rollen?
I denna roll som Restaurang & Bankettchef ansvarar du för
- Vår Restaurang där du har det övergripande ansvaret för att ge våra gäster en fantastisk mat- och dryckesupplevelse. Det innebär att du tillsammans med ditt team säkrar en hög servicenivå samt ett erbjudande som möter gästens behov. Du ansvarar också för planering och genomförandet av våra Banketter
Du leder och utvecklar verksamheten och medarbetarna utifrån företagets strategi, mål och lokala förutsättningar. Du har en passion för service och genom ditt ledarskap inspirerar och motiverar du dina medarbetare samt skapar förutsättningar för att ni tillsammans ska skapa enastående gästupplevelser. Du är även en del av den dagliga driften på varierande arbetstider och du ansvarar för att planera och bemanna utifrån verksamhetens behov. Du ingår i hotellets ledningsgrupp vilket innebär att du tillsammans med dina kollegor har ett övergripande ansvar för hela hotellet.
Du rapporterar till Food and Beverage Manager
Vem är du?
Du ser positivt på förändringar och har förmågan att leda andra genom dem, är flexibel och har lätt att se lösningar och att skapa relationer. Du är en ledare, som ser det som självklart att vara närvarande på olika tider och dagar samt har ett helhetsperspektiv i allt du gör. Du ser till nyttan av samarbete, att ge regelbunden feedback och är kommunikativ i din ledarstil. Du planerar din tid och jobbar målmedvetet mot kort- och långsiktiga mål. Som chef hos oss lever du efter vår ledarskapskompass med Inspire, Collaborate, Build trust och Empower som en naturlig del av ditt ledarskap. Du lever våra värderingar och agerar som ett föredöme i din roll. Du har förmågan att planera även långsiktigt i en konstant föränderlig verksamhet med många korta puckar
Du har tidigare erfarenhet från att leda andra i en liknande roll samt relevant utbildning och erfarenhet inom servicebranschen. Du har god administrativ förmåga, erfarenhet av ekonomisk planering och uppföljning samt god vana att arbeta i olika systemstöd. Du behöver dessutom ha goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.Du har med fördel erfarenhet av konceptstyrd verksamhet, du har ett öga för ordning och reda, är strukturerad och brinner för att utveckla människor samt skapa nya affärsmöjligheter
Information om tjänsten:
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid och vi tillämpar 6 månaders provanställning
Vi tar enbart emot ansökningar via vår hemsida. Alla ansökningar kommer att behandlas löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag, varför vi ber dig att ansöka så snart som möjligt. I denna rekrytering använder vi oss av personlighetstester som del av urvalet.
Ta med dig dina erfarenheter, ditt engagemang och ditt sätt att tänka till oss - och bidra till en kultur där vi bryr oss på riktigt: om varandra, våra gäster och vår planet. Välkommen till Scandic!
Vi når längre när olikheter bejakas. Hos oss får du utrymme att vara dig själv och utvecklas i den riktning du vill, med trygga villkor och schyssta avtal som grund. Ta med dig dina erfarenheter, ditt engagemang och ditt sätt att tänka till oss - bidra till en kultur där vi bryr oss på riktigt: om varandra, våra gäster och vår planet. Välkommen till Scandic.
Delar du våra värderingar?
BE A PRO BE YOU BE CARING BE BOLD Ersättning
