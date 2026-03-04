Vi söker en reservdelsman/kvinna till vår anläggning i Vallberga
Dennis Svensson Maskin- och Fordonsservice AB / Maskinreparatörsjobb / Kungsbacka Visa alla maskinreparatörsjobb i Kungsbacka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Dennis Svensson Maskin- och Fordonsservice AB i Kungsbacka
Som reservdelsman/kvinna hos oss är din huvudsakliga arbetsuppgift att beställa, lagerhålla och leverera reservdelar till vår verkstad och våra kunder i butik. Du kommer bland annat att ta emot kunder vid butiksdisk, svara på inkommande samtal och mail, backa upp våra tekniker med reservdelar, prissättning av artiklar. Inom verkstaden så stöttar vi varandra och hjälps åt på olika positioner som att räkna på försäkringsskador, beställa delar, packar upp gods etc.
Datorn och dess system är ditt främsta arbetsverktyg. Tillsammans med dina kollegor hjälps ni åt att rätt delar beställs och vid behov returneras.
En viktig del i ditt arbete är att få våra kunder att känna sig välkomna och att de får den service och hjälp de behöver av oss.
Vi söker dig som har erfarenhet från ett service- eller försäljningsyrke och som trivs i en roll med mycket kundkontakt. Det är meriterande om du tidigare har arbetat med reservdelar i en liknande roll. Som person är du lösningsorienterad, noggrann och bra på att hålla igång flera arbetsuppgifter parallellt. Vi tror även att du är en van datoranvändare och har lätt för att sätta dig in i nya system och uppgifter. Vi besitter många års erfarenhet i huset och du kommer att få utbildning både internt och externt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-03
E-post: dennis@dennismaskin.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Dennis Svensson Maskin- och Fordonsservice AB
(org.nr 556700-3230) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Svensson Maskin & Fordonsservice AB, Dennis Kontakt
Eva R jansson dennis@dennismaskin.com 030051922 Jobbnummer
9777982