Vi söker en reparatör/mekaniker till vår kund i Göteborg!
Uniflex AB / Maskinreparatörsjobb / Göteborg Visa alla maskinreparatörsjobb i Göteborg
2026-03-02
Har du erfarenhet inom mekanik eller reparationer? Eller ett intresse för underhållsarbete? Då kan vi ha jobbet för dig!
Vi söker dig som vill arbeta med service, reparation och underhåll inom en verkstads- eller industrimiljö. Arbetet sker enligt tydliga rutiner och riktlinjer för att säkerställa en säker, effektiv och kvalitativ arbetsmiljö. Du får varierande uppgifter med både tekniska och mekaniska moment i en rymlig lokal med flera arbetsstationer, vilket gör arbetsdagen omväxlande. Arbetstiden är vardagar måndag-fredag 07:00-15:30.
Tidigare erfarenhet som reparatör, mekaniker, svetsare eller verkstadsarbetare är meriterande, liksom utbildning inom fordons- eller maskinmekanik.
Vem är du?
Vi söker dig som kan arbeta både självständigt och i team. Arbetet kan innebära tunga moment, så god fysik är önskvärd. Du får all utbildning du behöver inom relevanta områden, och stor vikt läggs vid dina personliga egenskaper.
Krav för tjänsten:
• Erfarenhet från reparation/mekanik
• B-körkort
• God kommunikativ förmåga på svenska och engelska
Meriterande:
• Heta arbeten
• Säkra lyft
• Truckkort (A1-A4 och B1-B4)
• Svetserfarenhet
Om verksamheten
Eventuella namngivna referenter bör ha kännedom om att de finns i dina ansökningshandlingar. Urvalet sker löpande så tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har löpt ut.
Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering. Uniflex finns i Sverige, Norge och Finland. I Sverige är vi drygt 3 000 anställda och finns på ett 40 tal orter. Vi är medlemmar i Almega Kompetensföretagen samt Byggföretagen och har kollektivavtal med LO, Byggnads, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.
På Uniflex ser vi våra medarbetare som vår viktigaste tillgång och därför erbjuder vi följande:
• Kollektivavtal
• Tjänstepension
• Friskvårdsbidrag och andra personalförmåner
• Försäkringar
• Marknadsmässig lön
• Karriär och utveckling
Vi söker ständigt efter nya kollegor som arbetar i enighet med våra värderingar passion & execution. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "5590". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uniflex AB
(org.nr 556637-0341), http://www.uniflex.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9770160