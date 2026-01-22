Vi söker en relationskapande och engagerad barnsekreterare
2026-01-22
Har du idéer för framtiden och drivs du av utmaningar? I Haninge får du utvecklas tillsammans med trygga kollegor som vill göra skillnad redan idag. Just nu pågår ett av de mest ambitiösa förändringsarbetena i vår kommuns historia. Vi bygger en ny stad, cirka 20 minuter från Söder. Följ med på vår resa.
Välkommen att följa med på vår spännande utvecklingsresa!
I vår anpassning inför framtidens socialtjänst har vi nu infört en andra linjens socialtjänst med verksamhetsspår barn.
I verksamheten möter vi de barn som har behov av samordnade och omfattande insatser som föregås av ansökan och utredning - biståndsbeslut.
Verksamheten består av grupper inom utredning för barn resp ungdom, en insatsgrupp samt familjehemsvård/kontaktverksamhet. Varje grupp leds av en enhetschef och verksamheten som helhet av en områdeschef. I utredningsgrupperna arbetar vi familje- och målgruppsorienterat och utifrån evidens och kunskapsbaserade metoder.
Familjehemsvårdens huvudansvar är de barn och ungdomar som är familjehemsplacerade av Haninge kommun. Målet med verksamheten är att säkerställa att barnen/ungdomarna får förutsättningar till en gynnsam utveckling. För att möjliggöra detta arbetar vi i team med barnens bästa i fokus.
Vi som arbetar här är kunniga och engagerade i vårt arbete samt är måna om varandra och att ha en god stämning i gruppen. Vi vill att vårt arbete präglas av samsyn, kvalitet och rättssäkerhet och vi tycker det är viktigt att utvecklas i vårt arbete. Att barnens bästa står i fokus är ett ledord hos oss.
I ditt arbete som barnsekreterare erbjuds du;
- Mindre grupper med närhet till gruppledare
- Möjlighet till distansarbete
- Närmare stöd i handläggning och introduktion genom gruppledare
- Det finns en upparbetad struktur för regelbundet stöd som ärendedragningar och extern handledning
- Specialistsocionomer med ett verksamhetsövergripande uppdrag inom ex metodstöd, implementering och återkommande utbildningar
- SIP samordnare som stöd för att de barn som behöver erbjuds SIP möten
- Placeringssamordnare som stöd i att söka externa placeringsformer och hantera avtal
- Administratör med uppdrag att avlasta och att stödja
Ditt uppdrag
Som barnsekreterare är du barnets/ungdomens socialsekreterare och har ansvar för att följa upp placeringen i samarbete med familjehemssekreterare, vårdnadshavare och familjehem.
Dina kvalifikationer
- Socionomexamen
- Erfarenhet av arbete inom socialtjänstens myndighetsutövning området barn och unga
- Erfarenhet av arbete inom familjehemsvården
- Korrekt svenska i tal och skrift
- Kunskap om BBIC
- B-körkort
Din kompetens
Som socialsekreterare hos oss är det självklart att du gillar samarbete med andra, men även att du kan arbeta självständigt.
- Du har lätt för att skapa goda relationer, du är lyhörd och tydlig i din kommunikation.
- Du har goda kunskaper om relevant lagstiftning, barns utveckling samt följer med i aktuell forskning.
- Du är strukturerad och har förmågan att kunna organisera, planera och koordinera.
- Vi söker dig som kan se möjligheterna i det komplexa sociala arbetet, har lätt för att samarbeta, är flexibel, nyfiken och har barnens bästa i fokus.
- Vi ser det som självklart att du är ansvarstagande, har integritet och tycker kvalitet är viktigt.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Det här kan vi erbjuda dig
Ett utvecklande arbete som engagerar och utmanar, tillsammans med kunniga kollegor och chefer. Vi sitter i ljusa trevliga kontorslokaler med goda parkeringsmöjligheter och närhet till köpcentrum, restauranger, naturområde med bad, skid- och löpspår, samt till Handens pendeltågstation, endast 20 minuter från T-centralen. Vi har fri tillgång till gym i huset, friskvårdsbidrag, årsarbetstid, klämdagar, möjlighet till semesterväxling samt besök hos läkare och tandläkare på betald arbetstid.
Vill du veta mer?
Välkommen att kontakta:
Ingegerd Forsén- Enhetschef- Telefon: 08- 606 82 12 eller ingegerd.forsen@haninge.se
Vi ser fram emot din ansökan med personligt brev och CV
