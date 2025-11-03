Vi söker en rekryterare till Hälso- och sjukvårdsförvaltningens HR
2025-11-03
Vill du vara med och forma framtidens hälso- och sjukvård genom att rekrytera rätt kompetens? Vi söker nu en engagerad rekryterare till vår Rekryteringsenhet!
HS HR Rekryteringsenheten är en del av Hälso- och sjukvårdens HR. Vi är idag 11 personer som arbetar med rekrytering och hyrläkarsamordning. Vår kultur präglas av öppenhet, erfarenhet och förändringsbenägenhet. Vi samarbetar nära chefer i organisationen.
Vi söker en rekryterare till Hälso- och sjukvårdsförvaltningens HR
Som rekryterare kommer ditt huvudansvarsområde vara att stötta chefer i rekrytering av läkare, inklusive AT-, ST- och BT-tjänster. Du driver rekryteringsprocesser, utvecklar aktiviteter riktade mot läkarstudenter och bidrar med nytänk kring rekrytering. Du är även ett stöd vid utlandsrekryteringar och bistår med kunskap i migrations- och relocationfrågor.
Du kommer att ha ett nära samarbete med vår hyrläkarsamordning, med målet att minska beroendet av hyrläkare.
Vi erbjuder
• Ett självständigt och utvecklande arbete
• Samarbete med engagerade kollegor och chefer
• Möjlighet att påverka strategiskt och operativt
• En arbetsgrupp med bred kompetens och god sammanhållning
• En arbetsplats i Regionhuset med aktivitetsbaserade lokaler
Övrig information
Välkommen med din ansökan!
Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering.
Du som söker ska ha eftergymnasial utbildning inom personalvetenskap eller utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Det är även ett krav att du har erfarenhet av rekrytering. Har du erfarenhet av rekrytering av läkare eller annan sjukvårdspersonal är det meriterande. Meriterande är också kunskap inom arbetsrätt, läkarnas specialbestämmelser och pensionsfrågor. I den här rollen måste du kunna skapa nätverk och bygga goda relationer. Det är därför viktigt med god kommunikations- och samarbetsförmåga. Vidare är det också viktigt att du kan arbeta självständigt, vågar ta initiativ och driva frågor. Du kommer att arbeta tillsammans med olika verksamheter vilket ställer krav på struktur, ordning och reda.
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev. Intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju.
Om du är eller tidigare varit anställd i Region Örebro län kommer vi ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Kontroll av registerutdrag från Polismyndigheten kan komma att ske enligt aktuell lagstiftning.
Vi krigsplacerar våra tillsvidareanställda och i vissa fall även visstidsanställda. Läs mer om vad det innebär.
Läs mer här
Vårt erbjudande till dig samt information om hur det är att leva och bo i vårt länhttps://www.regionorebrolan.se/vierbjuderdig Ersättning
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2025-11-17
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HoS:2025:864". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Örebro Län
(org.nr 232100-0164) Arbetsplats
Region Örebro län Kontakt
Enhetschef
Carina Frisk 019-6027027 Jobbnummer
