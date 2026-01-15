Vi söker en redovisningskonsult på 25%
Vi är ett engagerat team som brinner för ordning, struktur och att hjälpa våra kunder att växa genom god ekonomi. Hos oss är det lika viktigt att siffrorna stämmer som att vi har roligt på vägen. Vi arbetar med små och medelstora företag inom olika branscher och värdesätter långsiktiga kundrelationer byggda på tillit och kvalitet.
Om rollen
Vi söker nu en redovisningskonsult på deltid (25%) som vill bidra med sin kompetens och sitt driv i vårt växande team. Rollen passar dig som vill ha ett flexibelt arbete vid sidan av studier, annat uppdrag eller deltidsjobb.
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att omfatta:
• Löpande bokföring och avstämningar
• Kund- och leverantörsreskontra
• Moms- och skattedeklarationer
• Årsbokslut och enklare årsredovisningar
• Rådgivning och kundkontakt
Vi tror att du:
• Har eftergymnasial utbildning inom ekonomi, eller motsvarande erfarenhet
• Är noggrann, ansvarstagande och serviceinriktad
• Trivs i en roll där du själv får planera ditt arbete
• Har goda kunskaper i Excel och gärna erfarenhet av Fortnox
Vi erbjuder:
En flexibel anställning på 25% med möjlighet till mer på sikt
Möjlighet till distansarbete i kombination med kontorsdagar
En varm, prestigelös kultur där vi hjälps åt och värnar om balans i livet
Placering: Örnsköldsvik
Tillträde: Enligt överenskommelse
Ansökan: Skicka CV och ett kort personligt brev till patrik.nordestig@hkekonomi.se
senast 2026-02-14. Urval sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-14
E-post: patrik.nordestig@hkekonomi.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Rda-Konsult AB
Fabriksgatan 23 B
891 33 ÖRNSKÖLDSVIK
Patrik Nordestig patrik.nordestig@hkekonomi.se 0660-60 00 32 Jobbnummer
