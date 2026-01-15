Vi söker en redovisningskonsult på 25%

Rda-Konsult AB / Redovisningsekonomjobb / Örnsköldsvik
2026-01-15


Visa alla redovisningsekonomjobb i Örnsköldsvik, Nordmaling, Kramfors, Bjurholm, Sollefteå eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Rda-Konsult AB i Örnsköldsvik

Publiceringsdatum
2026-01-15

Om företaget
Vi är ett engagerat team som brinner för ordning, struktur och att hjälpa våra kunder att växa genom god ekonomi. Hos oss är det lika viktigt att siffrorna stämmer som att vi har roligt på vägen. Vi arbetar med små och medelstora företag inom olika branscher och värdesätter långsiktiga kundrelationer byggda på tillit och kvalitet.

Om rollen

Vi söker nu en redovisningskonsult på deltid (25%) som vill bidra med sin kompetens och sitt driv i vårt växande team. Rollen passar dig som vill ha ett flexibelt arbete vid sidan av studier, annat uppdrag eller deltidsjobb.

Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att omfatta:
• Löpande bokföring och avstämningar
• Kund- och leverantörsreskontra
• Moms- och skattedeklarationer
• Årsbokslut och enklare årsredovisningar
• Rådgivning och kundkontakt

Vi tror att du:
• Har eftergymnasial utbildning inom ekonomi, eller motsvarande erfarenhet
• Är noggrann, ansvarstagande och serviceinriktad
• Trivs i en roll där du själv får planera ditt arbete
• Har goda kunskaper i Excel och gärna erfarenhet av Fortnox

Vi erbjuder:
En flexibel anställning på 25% med möjlighet till mer på sikt
Möjlighet till distansarbete i kombination med kontorsdagar
En varm, prestigelös kultur där vi hjälps åt och värnar om balans i livet
Placering: Örnsköldsvik

Tillträde: Enligt överenskommelse

Ansökan: Skicka CV och ett kort personligt brev till patrik.nordestig@hkekonomi.se senast 2026-02-14. Urval sker löpande.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-14
E-post: patrik.nordestig@hkekonomi.se

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Rda-Konsult AB (org.nr 556941-3163)
Fabriksgatan 23 B (visa karta)
891 33  ÖRNSKÖLDSVIK

Kontakt
Patrik Nordestig
patrik.nordestig@hkekonomi.se
0660-60 00 32

Jobbnummer
9686086

Prenumerera på jobb från Rda-Konsult AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Rda-Konsult AB: