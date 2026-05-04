Vi söker en Redovisningsekonom som vill bli del av något smidigare
2026-05-04
Courtier är en växande koncern som förvärvar och utvecklar framgångsrika fastighetsmäklerier runt om i Sverige och Europa. Nu söker vi en driven och trygg redovisningsekonom till vårt kontor i Göteborg. I rollen får du en nyckelposition där du säkerställer att vår finansiella rapportering håller högsta kvalitet, samtidigt som du bidrar till en organisation som befinner sig i en spännande tillväxtresa. Rollen innebär arbete i en föränderlig miljö med högt tempo, där struktur och arbetssätt kontinuerligt utvecklas i takt med koncernens tillväxt.
Dina ansvarsområden
Ta ägarskap för redovisningen i ett eller flera dotterbolag
Ansvara för löpande bokföring, kontoavstämningar och huvudbok
Säkerställa korrekt kontering och kvalitet i redovisningen
Ansvara för månads-, kvartals- och årsbokslut enligt tidsplan
Utföra periodiseringar, reserveringar och balansavstämningar
Hantera momsredovisning och stödja i skatte- och momsfrågor
Ansvara för anläggningstillgångar och avskrivningar
Ta fram underlag till finansiell rapportering
Bidra till förbättring och effektivisering av redovisningsprocesser
Arbeta med utveckling av systemstöd och automatisering av redovisningsprocesser
Arbeta med bolag i olika mognadsgrad och bidra till ökad struktur och kvalitet
Säkerställa efterlevnad av redovisningsprinciper och interna riktlinjer
Delta i integrering av förvärvade bolag
Vara ett stöd till lokala bolag i redovisningsfrågor
Vem är du?
Relevant utbildning inom ekonomi
Flerårig erfarenhet av löpande bokföring och självständigt bokslutsarbete
Noggrann, strukturerad och har ett starkt kvalitetstänk
Analytisk och har förmåga att se samband i siffror
Trivs med att ta ansvar och arbeta självständigt
Samarbetsinriktad och har lätt för att kommunicera med olika delar av verksamheten
Systemintresserad och bekväm med digitala lösningar, automatisering och AI
Mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Meriterande
Erfarenhet av arbete i koncernstruktur
Erfarenhet av förvärvsdriven eller decentraliserad organisation
Erfarenhet av koncernredovisning
Erfarenhet av systemimplementationer eller förändringsarbete
Erfarenhet från revision
Erfarenhet av ekonomisystem (t.ex. Fortnox) och rapporteringsverktyg (t.ex. Boardeaser)
Vi erbjuder
Hos Courtier blir du en del av en entreprenöriell miljö med korta beslutsvägar, högt tempo och stor påverkan. Vi erbjuder konkurrenskraftiga villkor och goda utvecklingsmöjligheter.Vi delar lokaler med Lundin Fastighetsbyrå och sitter centralt i fräscha lokaler mitt i Vasastan, Göteborg.
Rapportering och placering
Rapporterar till: Redovisningschef
Arbetsort: Göteborg
Tjänstens omfattning: Heltid
Om Courtier
Vår vision är att bli norra Europas ledande grupp av lokala fastighetsmäklerier. Vi vill skapa en organisation där de bästa lokala mäklarna kan blomstra, där innovation möter tradition, och där kundupplevelsen alltid står i centrum.
Sedan starten 2023 har vi vuxit snabbt med en vision om att förändra fastighetsmarknaden genom att förena de bästa lokala mäklarna under en gemensam organisation. Vår modell bygger på att låta lokala styrkor leva vidare - samtidigt som vi skapar värde genom gemensamma funktioner och arbetssätt. Det kräver rätt bolag, rätt struktur - och rätt människor.
Är du redo att ta nästa steg?
Ansök senast den 29 maj 2026. Urval sker löpande - vänta inte för länge!
I denna rekrytering samarbetar Courtier med BayInCo Finance - Interim Consulting & Recruitment. Frågor om tjänsten besvaras av Lars Andréason på lars.andreason@bayinco.se
På grund av GDPR tar vi inte emot ansökningar via e-post.
Om BayInCo
På BayInCo kombinerar vi professionalism, pragmatism och ett genuint personligt förhållningssätt för att leverera resultat som verkligen gör skillnad. Vi nöjer oss inte med att möta förväntningar vi överträffar dem genom expertis, handlingskraft och ett starkt engagemang. Vi förenklar det komplexa, omvandlar idéer till framdrift och fokuserar på resultat som skapar värde för alla parter. Framför allt tror vi att affärer är mänskliga - byggda på förtroende, öppenhet och starka relationer.
Grundat 2018 av erfarna yrkespersoner med en gemensam ambition att utmana normen, byggdes BayInCo på djup kompetens inom affärsinsikter, interimslösningar och rekrytering. Det som började som ett partnerskap utvecklades snabbt till en stark gemenskap - driven av gemensamma värderingar, en passion för människor och en tro på utveckling genom coachning och mentorskap.
Idag är BayInCo ett snabbväxande företag och en pålitlig partner inom tillsättning av kvalificerade specialister inom finans och redovisning - alltid med hjärta, kvalitet och engagemang i fokus.
