Vi söker en Redovisningschef som vill leda ett skarpt team
Courtier är en växande koncern som förvärvar och utvecklar framgångsrika fastighetsmäklerier runt om i Sverige och Europa. Nu söker vi en driven redovisningschef till vårt kontor i Göteborg som vill vara med och bygga en skalbar och effektiv ekonomiavdelning för att stötta både befintliga och kommande bolag i koncernen. I rollen får du en nyckelposition där du säkerställer att koncernens finansiella rapportering håller högsta kvalitet, samtidigt som du bidrar till att bygga strukturer i en organisation som befinner sig i en spännande tillväxtresa. Rollen innebär arbete i en föränderlig miljö med högt tempo, där struktur och arbetssätt kontinuerligt utvecklas i takt med koncernens tillväxt.
Dina ansvarsområden
Ansvara för att etablera struktur, processer och arbetssätt för en modern redovisningsfunktion.
Leda, utveckla och bygga upp en skalbar redovisningsfunktion och team (redovisningsekonomer och ekonomiassistenter)
Ansvara för hela redovisningsflödet - reskontra, huvudbok, moms, skatter och deklarationer
Övergripande ansvar för månads-, kvartals- och årsbokslut inom koncernen samt säkerställa kvalitet, struktur och tidsplaner
Integrera förvärvade bolag och etablera gemensamma arbetssätt
Vara kontakt gentemot revisorer och myndigheter
Arbeta nära ekonomichef och controller i rapportering och uppföljning
Driva effektivisering, digitalisering och automatisering
Vem är du?
Stark grund inom redovisning och flera års erfarenhet av kvalificerat redovisningsarbete
Är driven och tar ansvar för att få saker att hända
Tydlig och trygg ledare som kan utveckla både team och arbetssätt
Trivs i förändring och tillväxt
Systemintresserad och bekväm med digitala lösningar, automatisering och AI
Lösningsorienterad och driver förbättring och effektivisering
Strukturerad, noggrann och med hög kvalitetsmedvetenhet
Kommunikativ och trivs i en roll med många kontaktytor
Mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Meriterande
Erfarenhet av personalansvar eller teamledning
Erfarenhet av att bygga redovisningsavdelning
Erfarenhet från liknande verksamhet (t.ex. tillväxtbolag, förvärvsintensiva eller decentraliserade organisationer)
Erfarenhet av att driva förändrings- och digitaliseringsarbete
Systemkunskaper i Boardeaser konsolidering & Fortnox
Erfarenhet av koncernredovisning enligt IFRS
Vi erbjuder
Hos Courtier får du en unik möjlighet att bygga och forma koncernens redovisningsfunktion i en snabbväxande organisation med tydlig tillväxtagenda.
Du blir del av en entreprenöriell miljö med korta beslutsvägar, högt tempo och stor påverkan. Vi erbjuder konkurrenskraftiga villkor och goda utvecklingsmöjligheter.
Vi delar lokaler med Lundin Fastighetsbyrå och sitter centralt i fräscha lokaler mitt i Vasastan, Göteborg.
Rapportering och placering
Rapporterar till: Ekonomichef
Arbetsort: Göteborg
Tjänstens omfattning: Heltid
Om Courtier
Vår vision är att bli norra Europas ledande grupp av lokala fastighetsmäklerier. Vi vill skapa en organisation där de bästa lokala mäklarna kan blomstra, där innovation möter tradition, och där kundupplevelsen alltid står i centrum.
Sedan starten 2023 har vi vuxit snabbt med en vision om att förändra fastighetsmarknaden genom att förena de bästa lokala mäklarna under en gemensam organisation. Vår modell bygger på att låta lokala styrkor leva vidare - samtidigt som vi skapar värde genom gemensamma funktioner och arbetssätt. Det kräver rätt bolag, rätt struktur - och rätt människor.
Är du redo att ta nästa steg?
Ansök senast den 29 maj 2026. Urval sker löpande - vänta inte för länge!
I denna rekrytering samarbetar Courtier med BayInCo Finance - Interim Consulting & Recruitment. Frågor om tjänsten besvaras av Lars Andréason på lars.andreason@bayinco.se
På grund av GDPR tar vi inte emot ansökningar via e-post.
Om BayInCo
På BayInCo kombinerar vi professionalism, pragmatism och ett genuint personligt förhållningssätt för att leverera resultat som verkligen gör skillnad.
Vi nöjer oss inte med att möta förväntningar - vi överträffar dem genom expertis, handlingskraft och ett starkt engagemang. Vi förenklar det komplexa, omvandlar idéer till framdrift och fokuserar på resultat som skapar värde för alla parter. Framför allt tror vi att affärer är mänskliga - byggda på förtroende, öppenhet och starka relationer.
Grundat 2018 av erfarna yrkespersoner med en gemensam ambition att utmana normen, byggdes BayInCo på djup kompetens inom affärsinsikter, interimslösningar och rekrytering.
Det som började som ett partnerskap utvecklades snabbt till en stark gemenskap - driven av gemensamma värderingar, en passion för människor och en tro på utveckling genom coachning och mentorskap.
Idag är BayInCo ett snabbväxande företag och en pålitlig partner inom tillsättning av kvalificerade specialister inom finans och redovisning - alltid med hjärta, kvalitet och engagemang i fokus. Så ansöker du
