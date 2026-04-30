Vi söker en Receptionist till vårt nya kontor!
2026-04-30
Receptionist till CA Fastigheter
Vill du arbeta i en central roll och vara en bidragande faktor till service, struktur och trivsel? Trivs du med att vara navet på kontoret och den som får vardagen att fungera smidigt för både kollegor och besökare? Då kan detta vara rätt roll för dig.
Vi söker nu en Receptionist till vårt regionkontor i Stockholm.
Vårt kontor ligger i Gasverket, i Norra Djurgårdsstaden, en stadsdel vi själva är med och utvecklar. Här arbetar du i nyrenoverade och trivsamma lokaler.
Om rollen
I rollen som Receptionist är du ofta den första personen man möter - både som besökare och kollega. Du ansvarar för att skapa en välkomnande, professionell och välfungerande kontorsmiljö, samtidigt som du stöttar organisationen i det dagliga arbetet.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är kopplade till reception, besökshantering och kontorsadministration. Du ansvarar för att den dagliga verksamheten på kontoret flyter på effektivt och bidrar aktivt till ordning, struktur och god service.
I rollen ingår att ta emot och välkomna besökare samt hantera inkommande samtal och e-post. Du ansvarar för bokning av mötesrum och koordinerar möten och besök, inklusive administration av access- och behörigheter till kontorets skalskydd. Du säkerställer att kontoret fungerar väl i vardagen genom beställning av kontorsmaterial och förbrukningsvaror, hantering av post och leveranser samt genom att tillse ordning och reda av våra kontorsytor och mötesrum
Du rapporterar till Regionchef Stockholm och har en central och synlig roll i kontorets vardag. Utöver detta projektleder du event för Gasverket i nära samarbete med vårt kommunikationsteam.
Vi söker dig som har en mycket god servicekänsla och en stark kommunikativ förmåga. Du arbetar strukturerat och lösningsorienterat och trivs i en roll där du får ta ansvar och hantera många kontaktytor. Du har erfarenhet av administrativt arbete, gärna från en liknande roll, och känner dig trygg i att arbeta i Office-paketet. Du uttrycker dig obehindrat på både svenska och engelska, i såväl tal som skrift.
Som person är du positiv, professionell och trygg i ditt bemötande. Du är flexibel samtidigt som du är noggrann och har ett öga för detaljer. Du motiveras av att skapa ordning, struktur och trivsel och bidrar aktivt till en välfungerande och välkomnande arbetsmiljö.
Vi erbjuder
Frihet under ansvar
Nära samarbeten i ett familjeägt bolag med korta beslutsvägar
Kontorstider
Placering Stockholm
Välkommen med din ansökan
Sista ansökningsdag är 24 maj men urval kommer att ske löpande så vänta inte med din ansökan. Observera att vi endast tar emot ansökningar via vårt webbverktyg.
Har du frågor angående tjänsten är du välkommen att kontakta Lotta Claesson Ripoll, som är Regionchef, tfn 08 50 595 052. Inför rekryteringen har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt av mediesäljare och rekryteringsföretag.
Välkommen till ett av Sveriges äldsta fastighetsbolag
CA Fastigheter är ett familjeföretag som med nyfikenhet, långsiktighet och småländsk smartness, har skapat värden i över 100 år.
Vi har egen förvaltning och äger och utvecklar attraktiva och hållbara hem och lokaler i tillväxtregioner - både i och utanför Sverige. Med cirka 100 medarbetare och kontor på sex orter, från Stockholm till Malmö, har vi en stark lokal närvaro. Vårt huvudkontor ligger i Kalmar.
CA Fastigheter AB ingår i koncernen Claesson & Anderzén AB - ett familjeägt investmentbolag som idag drivs av tredje och fjärde generationen.
Vill du bli en del av vårt team? Läs mer om oss på www.cafastigheter.se
Sista dag att ansöka är 2026-05-24
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Byggnadsfirma Claesson & Anderzén HB
